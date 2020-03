Westworld 3.03 Review – «L’absence de champ»

[Attention:[Warning:les spoilers abondent pour ceux qui n’ont pas vu l’épisode de Westworld de dimanche.]

Westworld est vraiment un spectacle d’ensemble, mais au fond, c’est incontestablement plus l’histoire de Dolores que celle des autres. Cela ne veut pas dire que les chemins empruntés par Maeve, William, Caleb, Charlotte, Bernard et d’autres n’ont pas d’importance; loin de là. Cela dit, quand il s’agit de faire avancer l’intrigue principale, il est de plus en plus régulier que Dolores soit celle qui fait les pas ou tire les ficelles. Westworld est une histoire sur notre identité et nos libertés dans un monde où notre technologie a dépassé notre équilibre moral, et Dolores est la main apportant une flamme à ce baril de poudre.

Cela dit, Dolores n’est qu’une femme et elle ne peut pas conduire une révolution toute seule. Elle a besoin d’alliés et d’agents et «The Absence of Field» se concentre sur deux de ces atouts – un établi, un potentiel – à Charlotte et Caleb. Il y a beaucoup à apprendre de ces deux, bien que venant de directions différentes. L’épisode de cette semaine ne répond pas à tous ces mystères et ne fait pas semblant de vouloir le faire. C’est l’un des aspects de la saison trois qui l’a rendu frais par rapport à la saison deux: il passe beaucoup moins de temps à donner des réponses énigmatiques aux réponses et se concentre plus directement sur la progression de l’histoire.

Et bien sûr, il y en a encore un peu. C’est très bien; le mystère est bon, et vous ne voulez pas oublier les crochets qui empêchent les gens de deviner dans un spectacle comme celui-ci. Mais Jonathon Nolan et Lisa Joy ont joyeusement décidé qu’un peu va un long chemin, un truisme que cet épisode embrasse avec enthousiasme.

Le titre de cet épisode, «L’absence de champ», provient d’un poème de Mark Strand intitulé «Keeping Things Whole». La strophe pertinente du poème se lit comme suit:

Dans un champ

Je suis l’absence

de champ.

C’est

toujours le cas.

Peu importe où je suis

Je suis ce qui manque.

L’implication de cette strophe est que le locuteur est parfaitement conscient de la façon dont sa présence force quelque chose d’autre hors de cet espace, quelque chose qui lui appartient. Considérez cela comme un dicton selon lequel la nature abhorre le vide, mais présenté dans le contexte de ce qui remplit ledit vide, étant mal à l’aise de déplacer ce qui était à l’origine.

Cela nous amène à Charlotte, ou qui que ce soit vraiment Charlotte. La fausse lotte (je promets, c’est la seule fois que j’utiliserai ce nom) est cette absence de champ, rappelant qu’elle n’est pas la Charlotte humaine à chaque étape. Le fils de Charlotte reconnaît que quelque chose ne va pas avec elle, tout comme son ex. Elle ne veut rien de plus que d’être qui elle est vraiment, mais Dolores a besoin qu’elle soit quelqu’un d’autre. Le combat avec l’identité est un thème majeur de ces séries et Tessa Thompson a un terrain thématique puissant avec lequel travailler dans Charlotte cet épisode. Ses collègues de Delos l’accusent essentiellement d’être une taupe et elle voit même un enregistrement de Charlotte humaine juste pour lui rappeler que oui, ce qu’elle voit en se regardant dans le miroir était autrefois.

Tout cela a un effet négatif sur l’esprit de Charlotte, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle est amenée à blesser, l’expliquant comme l’autre Charlotte essayant de reprendre ce qui lui appartient. Comme l’absence de champ, Charlotte sent le champ essayer de reprendre son espace négatif et ne fait pas de choses enviables à sa psyché. Il y a beaucoup ici à dire sur la façon dont les difficultés de l’hôte Charlotte – y compris des choses comme l’automutilation – sont parallèles à l’idée que les gens doivent faire semblant d’être ce qu’ils ne sont pas pour s’intégrer. Si Charlotte a révélé sa véritable identité à le monde, elle serait craint et détesté. Mais agir comme si elle était quelqu’un d’autre – quelqu’un qui est «normal» et acceptable pour la société – lui ouvre une boîte de vers très dangereuse, même si c’est le choix le plus sûr en ce moment.

Je suis sûr que la plupart des discussions autour de Charlotte tourneront autour de son identité pour des raisons évidentes et compréhensibles. Il y a certainement un mystère à ce sujet, et les indices que nous avons obtenus ne dissuaderont probablement pas l’un de nos commentateurs ici sur 411 de l’idée que Charlotte est en fait Dolores tandis que Dolores est en fait Maeve (Hé là Chompskers!). Personnellement, je ne pense pas que les preuves le confirment pour deux raisons, mais ce serait une tournure très Westworld-ian.

La plupart de nos indices quant à savoir qui pourrait être Charlotte proviennent de ses interactions avec Dolores ou par processus d’élimination. Ce dernier rend impossible Teddy, Akecheta, Kohana et la fille de Maeve car ils sont tous dans la vallée au-delà. Quant à l’hôte de Charlotte elle-même, nous savons qu’elle a une relation très profonde avec Dolores, qui lui dit: «Personne ne te connaît comme moi. Personne ne me connaît comme toi. ” Charlotte demande également à Dolores en flashback: “Pourquoi ne puis-je pas être moi-même, comme toi?” Aucune de ces choses ne suggère que Charlotte est en fait Dolores et Dolores est en fait Maeve, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de ce qu’ils nous disent. Mon argent avait été investi sur Angela, et pour être honnête, c’est aussi une bonne supposition que maintenant (même si je suis sûr qu’il y a beaucoup d’autres théories avec plus de preuves derrière elles).

Qui qu’elle soit sous la peau, Charlotte se retrouve dans une position difficile lorsqu’elle essaie de découvrir l’identité de la taupe de Serac au sein de Délos et découvre – surprise, surprise! – c’est elle. Ou la vieille, mais vous comprenez mon point. Cela fait d’elle quelqu’un qui prétend être quelqu’un qu’elle n’est pas lorsqu’elle est attirée par deux maîtres différents. Heureusement pour elle, l’un de ces points bruts qui s’irrite à sa prétention lui donne ce dont elle a besoin pour se recentrer. Après avoir visionné le message vidéo de Charlotte humaine, l’hôte Charlotte reprend un peu de son agence lorsqu’elle trouve un homme plutôt malade essayant de ramasser son jeune fils. La livraison par Thompson de son petit monologue vicieux était un délice alors qu’elle l’étranglait (vraisemblablement) invisible; le fait qu’elle ait pu apaiser l’inconfort du jeune Nathan avec un chien était un bonus supplémentaire.

Là où Charlotte est une alliée indispensable que Dolores a déjà dans le sac, Caleb est celle qu’elle n’a pas encore embarquée au début de l’épisode. À ce stade, notre nouveau travailleur de la construction du Bon Samaritain préféré est à la recherche de Dolores. Cela ne prend pas longtemps, cependant, jusqu’à ce qu’il se retrouve au-dessus de sa tête comme le coût d’être une personne décente dans le monde de l’émission. Caleb a la témérité d’avertir Dolores lorsqu’elle devient la cible de tout le monde à Rico, cette application du crime de crowdsourcing, et qui fait de lui un homme marqué – ce qui, à son tour, contribue à le rendre parfait pour le recrutement de Dolores.

Je ne mentirai pas ici; pendant que je regardais, il était difficile de deviner combien cela était dû au hasard et combien Dolores avait conçu. Je la vois toujours comme un protagoniste largement sympathique, mais parfois les héros doivent tirer un con s’ils veulent battre les méchants. Le fait que tout cela soit directement lié aux événements de la semaine dernière signifie qu’elle n’a pas eu accès à Roboam via l’hôte Connells, et je ne pense pas qu’elle puisse prédire tout cela. Quoi qu’il en soit, Caleb est un excellent ajustement à la révolution de Dolores. Nous ne savons peut-être pas comment il s’intègre dans les plans de Dolores, mais il est compréhensible de le faire participer après qu’elle ait prouvé comment les 0,01% (ou environ) utilisent leur système pour truquer le jeu contre des gens comme lui. C’est un pont trop loin pour lui, et même si sa réaction immédiate à son objectif déclaré de lancer une révolution est “Pas d’offense, mais qu’est-ce que ça veut dire”, il n’a pas besoin de trop convaincre. Je ne peux pas dire non plus.

“The Absence of Fields” a été scénarisé par Denise Thé, qui est une grande partie de cette saison car elle est également productrice exécutive et est crédité comme co-auteur de la finale de la saison qui sera diffusée en mai. Thé délivre bien sur le maintien de la tonalité cohérente tout en gardant les choses bien simples pour la plupart. Plus important encore, il a de sérieuses révélations; nous apprenons que Charlotte était la taupe de Serac et que la nouvelle Charlotte est sous le coup de livrer, exactement quelle menace représente Rehoboam, et quelques détails sur le plan de Dolores. La progression de l’intrigue est un changement bienvenu par rapport aux émissions (comme la deuxième saison de Westworld) qui mettent en place quelque chose de cool, passent tout le milieu à faire assez peu de conséquences, puis précipitent le reste de l’histoire à la fin.

Encore mieux, cette progression de l’intrigue est équilibrée avec la croissance et la profondeur du personnage. Charlotte est soudainement devenue un personnage plus sympathique après cet épisode, et pas seulement parce qu’elle a tué un prédateur sexuel. Nous apprenons beaucoup de choses sur Caleb grâce à son intrigue secondaire, et nous avons une meilleure idée de la position de Dolores grâce à ses interactions avec les deux autres. Je ne suis pas entièrement convaincu que je devrais trop me soucier de Serac, mais je m’attends au moins à ce qu’il soit un adversaire potentiellement redoutable. Avec seulement huit épisodes cette saison, Westworld se rend compte que cela ne peut pas beaucoup se dérober, et cela se traduit par une saison plus serrée qui me rend très heureux.

Quelques réflexions finales:

• Les blessures que Charlotte creusait dans le haut de son corps semblent particulièrement distinctives. Ma première pensée a été qu’ils étaient vaguement symboliques ou ressemblaient à un labyrinthe, ce qui suggérait la possibilité que Charlotte soit Lawrence. Cependant, comme Dolores et Lawrence n’avaient pas vraiment grand-chose à voir l’un avec l’autre, je ne pense pas que ce soit probable.

• Ligne de la semaine est remplacée cette semaine par Monologue de la semaine, qui est toute la conversation unilatérale légèrement sarcastique de Charlotte avec le pédophile potentiel qui l’étouffe à mort. Bravo à vous pour cette livraison, Mlle Thompson.

• Versez-en un pour le collègue robot de Caleb, parti trop tôt.

• Je suis sûr que le commentaire de Charlotte selon lequel elle est «sûre que nous pouvons trouver une certaine utilité» pour les robots géants anti-émeute effrayants ne tournera pas mal du tout. Pas vraiment.

• Donc, ces perles Host. Nous savons que l’un est Bernard, l’autre Connells et Charlotte. Nous avons encore deux disparus. Je ne suis pas encore prêt à essayer, mais je suis sûr que nous en avons rencontré au moins un.

• La pochette de violoncelle lorsque Charlotte est amenée voir Serac était de “Doomed” de Moses Sumney, une chanson magnifique sur la question de savoir si l’on peut vraiment vivre sans amour.

• La semaine prochaine: nous rattrapons William, qui est dans une prison pour ses propres péchés. Oui, je suis sûr qu’il n’est pas du tout instable …

