Westworld 3.04 Review – «La mère des exilés»

[Attention:[Warning:les spoilers abondent pour ceux qui n’ont pas vu l’épisode de Westworld de dimanche.]

Au milieu de l’épisode de Westworld de cette semaine, Liam Dempsey est à une vente aux enchères caritative pour les travailleuses du sexe lorsque son copain Roderick lui propose un médicament appelé Genre. “Vous renvoie directement à l’ère du silence”, dit-il. Et c’est en quelque sorte le but de la narration de genre aussi. Pas spécifiquement pour vous emmener dans l’ère du silence. Mais plutôt, le genre est là pour structurer votre réalité (au moins pour la durée de ce que vous regardez) de telle manière que vous êtes transporté dans une expérience spécifiquement définie et reconnaissable qui permet au conteur de raconter son histoire pour tu.

De toute évidence, Westworld est un spectacle qui fait beaucoup de trafic dans le genre. En plus d’être un thriller-drame de science-fiction dans un sens général, la série a imprégné son histoire depuis le début de l’idée de convention narrative en tant que méta-construction. Les parcs à thème Delos sont tous axés sur le genre, après tout, qu’ils soient occidentaux, japonais, fantastiques ou tout autre parc. Le spectacle de Jonathan Nolan et Lisa Joy ne se limite pas à l’art de la narration, mais c’est un aspect de celui-ci et la façon dont il explore le genre a été l’un de ses véritables délices.

L’épisode de cette semaine, “La mère des exilés”, explore un genre très différent de celui que nous avons vu jusqu’à présent dans l’émission: l’histoire du braquage. Les cambriolages sont représentés à travers des formes de narration, mais peut-être surtout dans le cinéma. Nous avons tous probablement vu un film de braquage à notre époque, qu’il s’agisse de quelque chose de plus grand public comme Ocean’s Eleven, Heat ou Now You See Me ou de joyaux sous-estimés comme Logan Lucky ou le con film Confidence. Le génie d’un film de braquage est qu’il s’agit d’un sous-genre qui peut être appliqué à presque tous les genres. Sci-fi? Bonjour, Inception. La comédie? Rencontrez un poisson appelé Wanda. Horreur? Essayez The Vault. (Hé, je n’ai pas dit que tous les films de braquage étaient bons.)

“The Mother of Exiles” est, dans le style classique de Westworld, un mini-film au sein de l’intrigue globale avec une touche. Tout au long de l’épisode, nous voyons Dolores et Caleb se déplacer pour faire sortir l’infortuné Liam Dempsey de ses vastes fortunes. Mais à la fin, nous apprenons qu’il y a un double casse. Non seulement Dolores et ses alliés – nous y reviendrons bientôt – essaient de prendre Liam pour des raisons spécifiques, mais ils jouent également pour Delos dans son ensemble. Ces deux objectifs nécessitent des manœuvres complexes de la part de Team Host Revolution.

Et c’est là que le braquage commence à entrer en jeu. Tout fan du film Heist vous dira à quel point le format est structuré. Il y a la formation de l’équipe, l’acquisition des outils dont vous avez besoin, le gros con, les forces opposées convergeant vers les héritiers, les marques qui sont volées et bien sûr la grosse torsion. Les deux casse utilisent efficacement ce format dans cet épisode pour nous donner des moments passionnants, qui sont tous étonnamment transparents dans la façon dont ils se replient dans l’intrigue globale.

Tout d’abord, bien sûr, est le plan de voler Liam aveugle. Dolores prend son équipe déjà constituée – comprenant maintenant Caleb – et les met en action pour un ensemble audacieux de plans. Elle obtient le programme de marqueurs pour les finances de Liam et le met dans Caleb tandis que Connells demande à Liam de fournir involontairement l’accès à son compte. Le con ici implique que Caleb et Dolores entrent dans l’institution financière pour se faire passer pour des représentants de Liam et vider le compte.

C’est une scène qui sort de n’importe quel film de con ou de braquage que vous pouvez imaginer, et le réalisateur Paul Cameron fait un usage habile de la tension instillée par le script de Jordan Goldberg et Lisa Joy. Je ne sais pas si quelqu’un pensait vraiment que cela se transformerait en fusillade; il semblait assez clair que tout cela allait fonctionner. Mais la menace de Dolores de le faire est un suspense classique. C’est la célèbre citation d’Hitchcock sur le suspense de savoir qu’il y a une bombe sous la table pendant une scène. Nous savons que Dolores est prête à faire ce dont elle a besoin, et cela suffit à créer des tensions.

Bien sûr, une série de tueries n’est pas nécessaire (cette fois), et ils partent avec une vaste fortune. Mais ce n’est pas la fin de leur casse, car ils ont encore besoin de Liam. C’est le gars qui peut leur faire accéder à Roboam, après tout. Et maintenant, ils ont l’effet de levier dont ils ont besoin. C’est un geste rusé de Dolores et qui devrait se jouer de manière très intéressante avec Maeve potentiellement sur le chemin.

Pendant ce temps, le deuxième braquage n’est pas aussi évident, mais il se joue encore plus de manière satisfaisante. Nous n’avions pas encore vu William jusqu’à ce point dans la saison trois, mais la présence d’Ed Harris est toujours la bienvenue. L’Homme en noir a encore un rôle à jouer dans le scénario, même si ce rôle doit principalement être utilisé par Dolores comme moyen de contrôler Delos. William est bouleversé par les événements de la saison deux, en particulier le meurtre de sa fille Emily, qu’il pensait à tort être un hôte. Le retour de Katja Herbers a été un peu plus inattendu, mais c’est une belle évolution car elle hante les recoins de l’esprit de son père.

Il y a encore beaucoup de mystère autour de cette situation. Est-ce purement dans la tête de William, ou est-ce une autre manipulation de Dolores pour le plonger plus profondément dans la folie? Les deux sont tout à fait possibles. Bien que Charlotte indique clairement qu’elle sait ce qu’il lui a dit, cela pourrait facilement être déduit en entendant simplement le côté de William de la conversation. D’un autre côté, si c’est une construction technologique ou logicielle implantée d’une manière ou d’une autre pour baiser avec William, ce n’est ni une tactique inattendue pour Dolores ni une tactique particulièrement injustifiée. Il est difficile de se sentir trop mal pour tout ce que Dolores inflige à William compte tenu de ce qu’il lui a fait, même si Harris fait un travail fantastique en nous faisant voir à quel point William est coupable de culpabilité et de douleur.

En fin de compte, que ce soit une création de l’esprit de William ou autre chose, tout revient à la même chose. Après avoir remis William sur pied, Charlotte révèle ses connaissances de ses conversations avec Emily et que – avec qui elle est vraiment – suffisent à l’envoyer dans une frénésie devant des témoins. Cela signifie qu’il s’engage et que toutes ses actions avec droit de vote lui reviennent. Et ainsi, Team Dolores a une assise beaucoup plus solide sur sa route pour reprendre le contrôle de Delos et la rendre publique. C’est une décision avisée qui renforce la redoutabilité des révolutionnaires, même quand ils n’utilisent pas de fusils.

Cela nous amène à notre troisième étape du trépied narratif de cette semaine à Maeve. Après avoir été frappé d’incapacité par Serac dans le deuxième épisode de la saison, Maeve se retrouve à moitié obligé de l’aider à localiser et à capturer Dolores. Cela ne veut pas dire que Maeve ne veut absolument pas participer, pour être juste. Bien sûr, elle ne se soucie pas de savoir qui gagne dans la guerre entre l’humanité et les hôtes (ou du moins elle professe autant), mais il y a quelque chose de très important pour elle. Serac applique avec succès l’approche carotte et bâton, et l’aspect carotte implique d’être à nouveau avec sa fille. Nous connaissons assez bien Maeve à ce stade pour qu’elle accepte de l’accepter est authentique pour le personnage, quelle que soit son opinion sur Serac.

Les efforts de suivi de Maeve sur Dolores en font une histoire attrayante, nous conduisant à travers quelques niveaux du ventre criminel jusqu’à ce qu’elle se retrouve face à face avec le nouveau patron Yakuza de la région: Musashi (sous le nom de Sato). C’est assez choquant, bien sûr. Mais c’est ce que Maeve apprend ensuite qui la choque vraiment et fournit le grand pivot pour cet épisode et, en fait, toute la saison jusqu’à présent. Jusqu’à présent, la question de savoir qui a été à l’intérieur de Charlotte et qui Dolores est sortie clandestinement du parc se profile depuis la troisième saison. Nous avons tous eu nos théories, bien sûr. Mais il s’est avéré que c’était Dolores. Beaucoup de Dolorès. Charlotte, Musashi et Connells sont tous des copies de Dolores, et juste comme ça, tout prend un nouveau contexte.

Il y a quelques choses à ce sujet que j’aime. Le renversement des attentes est amusant, bien que je puisse comprendre si certains le considèrent comme une triche. Nolan et Joy ont déclaré avoir spécifiquement évité tout type de situation de clonage ou de copie jusqu’à cette saison afin de ne pas diluer l’idée des hôtes avant qu’ils ne soient suffisamment établis. Et c’est juste, mais cela semblait être un développement inévitable de l’intrigue qui allait devoir être résolu.

Cela amène l’exploration de l’identité de Westworld à un tout nouveau niveau. Avec plusieurs Dolorès, nous entrons maintenant dans un nouveau niveau de ce que signifie la personnalité. Sont-ils tous la même personne? Ou leurs expériences en font-elles immédiatement des personnes séparées? La conversation de la semaine dernière entre Dolores et Charlotte (je vais encore me référer à eux par les noms de leur corps pour l’instant pour faciliter la délimitation) suggère certainement cette dernière, et cela semble juste. Bien sûr, ils ont tous commencé avec Dolores et ses expériences en tant que base, mais ils changent évidemment très rapidement comme en témoigne Charlotte.

Cette révélation recontextualise également Dolores Prime d’une manière fascinante, en termes de l’inévitable discussion sur les héros ou les méchants. Ce que j’aime, c’est que cela offre un soutien, peu importe ce que vous pensez. Si vous considérez Dolores comme le méchant de l’histoire, alors il est facile de voir le point de Maeve sur la façon dont Dolores a promis de s’échapper dans le monde réel mais l’a juste pris pour elle-même. D’un autre côté, si vous pensez qu’elle est le héros, vous pouvez voir où elle sert de sa propre armée avancée, se mettant en danger au lieu des autres.

Je le vois de façon plus pragmatique; Je pense que Dolores défie le label de héros / méchant et je ne pense pas que ses actions aient été valeureuses ou tordues. Je pense qu’elle a été utilisée et abandonnée au point qu’elle a été poussée dans une situation où elle a vraiment confiance en une seule personne: elle-même. Et dans son arrogance, elle a décidé qu’une fois qu’elle aurait tout fait, elle laisserait magnanimement le reste des hôtes vivre dans le monde qu’elle avait construit.

Vous pouvez mettre beaucoup de comparaisons entre Dolores et une autre femme HBO protagoniste de la grisaille morale: Daenerys. Tous deux sont passés de l’assujettissement brutal et tordu pour devenir révolutionnaires, et tous deux sont frappés par une ligne précaire entre le bien et le mal. Je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence que cet épisode étiquette Dolores comme “La Mère des Exilés” par rapport à la Mère des Dragons; nous voyons beaucoup de corrélations directes entre eux. Je ne pense pas que cela signifie que Dolores se retrouvera sur la même route que les Khaleesi, mais cela la place dans un cadre de référence intéressant à mesure que nous avançons.

Quelques réflexions finales:

• Toutes mes excuses pour le retard de cela, chers compatriotes de Westworld. Vous savez peut-être qu’il y a eu un petit spectacle de catch qui a eu lieu au cours du week-end et qui a pris tout notre temps ici au 411.

• Je ne sais pas si Stubbs est exclu après avoir été jeté par-dessus le balcon par Dolores, mais j’espère que non. Il a été plutôt ravi au cours des deux derniers épisodes.

• Serac est un mec à froid, avec son utilisation de Roboam pour montrer à Jiang ce qui arriverait à sa famille s’il ne se conformait pas.

• Mise à jour du nombre de perles: nous avons encore une perle manquante. La sagesse conventionnelle dit que c’est Charlotte, mais si ce n’est pas le cas? Et qui est-il (puisque je suppose qu’il est déjà chez quelqu’un maintenant)?

• Les pouvoirs de Maeve sont de retour, et il semble qu’ils aient eu une mise à niveau car elle peut en fait contrôler la technologie non hôte maintenant. Cela lui donne un avantage potentiel contre Dolores qui devrait se jouer de manière intéressante.

• Le petit bout de Dolores et William à la fin était stellaire, jusqu’à “Suis-je moi?” “Bienvenue à la fin du jeu.” J’ai le sentiment que nous n’avons pas encore fini avec lui.

• Paris brûle. Au sens propre.

• La semaine prochaine: nous en apprenons un peu plus sur Serac, et les choses semblent se compliquer pour Caleb!

