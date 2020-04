Westworld 3.05 Review – «Genre»

[Avertissement:[Warning:les spoilers abondent pour ceux qui n’ont pas vu l’épisode de Westworld de dimanche.]

Entrant même dans cette saison de Westworld (pour ne rien dire de la première saison), je n’ai jamais trop réfléchi à quels films et histoires seraient un point de référence. Cela était dû en partie au fait que cela semblait évident; c’est littéralement l’adaptation d’un film de science-fiction du même nom, après tout. Et même si la portée s’est élargie au-delà du parc pour commencer la troisième saison, les choses étaient si grandes que je n’ai pas particulièrement pris soin de les confiner dans le cadre de référence que d’autres films ou émissions pourraient fournir.

Pourtant, même si je l’avais fait, je doute que Fight Club aurait été l’un de mes choix. Et maintenant, cela semble idiot, car ils touchent si évidemment à des thèmes similaires. Les deux sont des histoires sur l’identité et la révolution avec des narrateurs peu fiables et de grands rebondissements, dans lesquelles leurs protagonistes sont des narrateurs incroyablement peu fiables avec des codes moraux complexes et très discutables. Mais Fight Club consistait surtout à faire rage plutôt impuissant contre la machine. Personne avec un sens de la complexité du monde moderne ne croirait que le caractère d’Edward Norton faisant exploser des bâtiments avec des dossiers de carte de crédit ferait n’importe quoi; c’est l’acte qui compte, pas ce qu’il accomplit.

Westworld, d’autre part, recherche des résultats parallèlement à ses méthodes. Ces méthodes sont mises en œuvre dans «Genre» alors que Dolores et son armée – enfin, elle-même – décrivent la première étape de son plan pour commencer la révolution pour de bon. Cet acte pousse la série à une nouvelle étape de son histoire alors que le cercle s’élargit pour amener toute l’humanité dans cette vague de défi contre ceux d’en haut.

Mais avant d’entrer dans les détails, nous devons jeter un œil au titre de cet épisode, «Genre». Comme je l’ai longuement discuté la semaine dernière, Westworld est un spectacle qui aime jouer avec les subtilités de la narration de genre. La semaine dernière, le spectacle a vraiment plongé dans le concept; cette semaine, elle dit officiellement à “Mother of Exiles” de tenir sa bière alors que l’écrivain Karrie Crouse utilise ce médicament, Liam Dempsey Jr., a mis la main sur une excuse pour se surmener. L’idée même d’une drogue du système limbique qui fournit un filtre de genre à tout ce que vous vivez est ridicule de la meilleure façon, et Crouse et la réalisatrice Anna Foerster emmènent Caleb dans un voyage gonzo aussi méta-idiot que puissant.

L’exécution est ici essentielle, bien sûr. Il est intéressant d’imaginer comment certains cinéastes utiliseraient un médicament qui change les genres sur les gens. Vous pouvez jouer exactement ce même script pour n’importe quel nombre de sons; imaginez le genre de maladresse que Kevin Smith utiliserait pour un niveau comique, ou la folie infusée d’acide que Terry Gilliam traverserait. D’un autre côté, mettez cela entre les mains de quelqu’un comme Guillermo Del Toro ou Jordan Peele et cela pourrait devenir terriblement terrifiant. C’est une déclaration sur la force de l’intention d’auteur pour un réalisateur lorsque vous dansez dans ce genre de métatexte conscient de vous-même.

Heureusement, Foerster sait ce qu’elle fait ici et a la bonne façon de jouer cela dans le contexte de l’épisode. Au lieu de se pencher trop lourdement sur les effets, elle utilise une touche légère qui correspond au style de Westworld. Bien sûr, c’est un peu sur le nez lorsque “Ride of the Valkyries” joue pendant la séquence d’action ou “Theme From Love Story (Finale)” se prépare pour une brève plongée dans un territoire romantique pendant que Caleb regarde Dolores. Mais c’est délibérément sur le nez, sachant exactement jusqu’où cela peut aller et soutenu par une performance d’Aaron Paul qui s’appuie sur les perceptions de Caleb toxicomanes.

Mais tandis que Caleb fait un voyage à travers les différentes saveurs de la narration, Dolores a une révolution pour démarrer sérieusement. Notre combattante de la liberté d’accueil révèle la première vraie étape de son grand plan, avec l’aide forcée de Liam Dempsey Jr. et l’aide volontaire de Connells, Caleb, Ash et Giggles. Les motivations de Dolores au cours de cette saison en particulier ont été nébuleuses, ce qui en fait une sorte de test de moralité pour Rorschach. Il n’est pas difficile de la voir comme le héros ou le méchant ici, ou plus probablement comme quelque part sur l’échelle entre les deux. Les motifs exacts de ses actions dans “Genre” sont encore un peu nébuleux – nous comptons sur ses mots pour comprendre pourquoi elle fait ce qu’elle fait, et elle n’est pas toujours la plus honnête des gens. Mais ce qu’elle fait est clair comme le jour et attirera probablement des opinions fortes dans les deux sens.

Chaque grande intrigue dans un spectacle comme celui-ci a un gros bouton rouge, cette chose qui libérera le récit Kraken et changera complètement le monde de l’histoire d’une manière indéniable et irrévocable. La plupart des émissions longues ont souvent peur d’appuyer sur ces boutons, car un tel changement déstabilisateur peut rendre le statu quo insoutenable. C’est un vrai travail de mettre en place l’état d’un monde et de le lancer dans un nouveau monde comporte beaucoup de risques. Mais il n’est pas surprenant non plus que certains des meilleurs spectacles, de The Good Place à Breaking Bad, soient prêts à le faire. Cela ne fonctionne pas toujours, mais quand c’est le cas, c’est le genre de changeur de jeu qui peut vraiment élever une série.

Les actions de Dolores changent-elles vraiment les choses pour toujours? C’est difficile d’en être certain; il y a toujours des astuces narratives qui pourraient être utilisées pour remettre ce génie dans la bouteille. Mais cela semble certainement ainsi. Dolores sait que le monde est contrôlé par l’association impie de Serac et Incite, qui permet à Roboam de tracer le parcours pour chaque personne et de décider comment les gérer. Lorsque vous découvrez que vous êtes dans ce genre de cadre de science-fiction dystopique, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez essayer de travailler tranquillement dans le système pour le décomposer et supprimer le contrôle, par exemple. Ou vous pouvez simplement jeter le napalm sur la situation en disant à tout le monde la vérité. Connaissant Dolores comme nous, il ne fait aucun doute où elle se dirige; elle va pour ce dernier.

C’est le point final pour beaucoup d’histoires. La quête en cours de route est la lutte pour dire la vérité au monde, et nous voyons le héros s’éloigner sans savoir ce qui en sortira, mais avec un sentiment d’espoir. C’est satisfaisant et ça marche dans beaucoup de situations. Mais cela peut aussi ressembler à une sorte de triche. Quand tout le monde connaît «la vérité» sur les systèmes de contrôle, quels qu’ils soient, cela signifie-t-il simplement que tout est réparé? Cela dépend de l’histoire, mais en réalité non.

Westworld n’est pas intéressé à ce que ce soit le but final; il se passe beaucoup plus ici, et nous commençons à voir les effets de ce que Dolores a fait tout de suite. Ce n’est pas joli, et cela n’a aucun sens. Nous voyons le tout début des émeutes et du chaos, qui – oui, cela suit. Mais du même coup, c’est au moins une chance pour des gens comme cette petite fille qui devait se couper les poignets dans cinq à huit ans. C’est désordonné et c’est chaotique, une solution anarchiste à la base.

Ces résultats font-ils ce que Dolores a fait de mal ou de bien? C’est la grande question, et j’apprécie que jusqu’ici au moins, Westworld n’essaye pas de répondre à cela. Nous ne pouvons certainement pas affirmer que Roboam agissait dans le meilleur intérêt de tous. C’est un système conçu pour contrôler les gens et garder les «indésirables», ceux qui ne peuvent pas être «réparés». Je pense que ce que les gens pensent de cela en dit long sur leurs perspectives dans le monde, mais tout compte fait, j’ai du mal à essayer de la classer comme la mauvaise ici. Je ne fais pas encore confiance à ses motivations et je ne crois pas une seconde qu’elle le fasse juste pour le bien de l’humanité, mais cela ne rend pas ce qu’elle fait moins important.

De la même manière, Serac est le revers de la médaille dans la mesure où ses motivations sont sympathiques, mais ses actions sont – eh bien, les appeler suspects serait un euphémisme. Revenant sur son passé dans des flashbacks gracieuseté de Dolores scannant ses fichiers de données, nous apprenons comment la destruction nucléaire de Paris l’a conduit, lui et son frère, sur la voie de la recherche d’un moyen de sauver le monde. Beaucoup des meilleurs méchants commencent avec des objectifs aussi sympathiques; pour la deuxième fois en deux semaines, je fais référence à Daenerys dans Game of Thrones, qui voulait sauver les gens d’une classe dirigeante oppressive jusqu’à ce qu’elle en devienne une.

Pour être juste, Serac n’a brûlé personne avec le feu du dragon ou (à notre connaissance) assassiné une capitale entière. Mais son passage aux méthodes de contrôle fascistes n’est pas moins significatif. Il commence son système de contrôle en manipulant le marché boursier pour le bénéfice de Liam Sr., et de là les diplômés à l’expérimentation sur les gens (y compris son frère) et en manipulant les gouvernements pour tracer le cours du monde. À l’heure actuelle de la série, il a le monde entier sous son pouce avec seulement Dolores et son équipe se tenant directement en opposition avec lui que nous connaissons. Nous remercions Vincent Cassel, qui donne l’une des meilleures performances de sa carrière en faisant de Serac un personnage que nous pouvons comprendre même si nous reconnaissons à quel point ce qu’il fait est foiré.

Cette juxtaposition culmine jusqu’à présent dans la première conversation directe entre Serac et Dolores, qui est une scène crépitante entre Evan Rachel Wood et Cassel. Ce sont deux généraux qui se jaugent avant de plonger tête baissée dans une guerre qui a déjà commencé, pleine de grandir de part et d’autre. J’ai hâte de voir comment cela se passera dans les trois derniers épisodes de la saison – et oui, il n’en reste que trois. Quoi que vous puissiez dire à propos de la saison trois de Westworld, vous ne pouvez pas dire que cela fait perdre du temps.

Quelques réflexions finales:

• STUBBS LIVES! J’ai beaucoup applaudi lorsque Liam Hemsworth est apparu à l’écran après avoir été projeté sur un balcon par Dolores la semaine dernière. Vous ne pouvez pas garder un bon hôte suicidaire en mission.

• D’un autre côté, nous disons au revoir à Connells cette semaine alors qu’il se fait exploser ainsi que plusieurs personnes de Serac afin de protéger la mission de Dolores. Je suis désolé de voir Tommy Flanagan partir, mais il est sorti en mettant la peur dans les yeux de Serac pour la première fois aussi, il aurait dû. Parce qu’il est Tommy Freaking Flanagan.

• L’arrangement pour piano de cette semaine était de la très appropriée «Space Oddity» de David Bowie. Bien sûr, c’est sur le nez, mais de la meilleure façon.

• Aaron Paul a pu fléchir un peu son timing comique pendant les scènes de genre, à son avantage. Et il a dû tirer un lance-grenades à verrouillage de cible, donc je pense que c’était une victoire pour Caleb cette semaine, tout bien considéré.

• Nous voyons la disparition des deux Dempseys cette semaine, et il n’ya pas de larme à verser pour aucun d’eux.

• Les Seracs ont nommé leurs diverses générations de machines prédictives Saul, David et Solomon avant Roboam. Il vaut probablement mieux qu’ils l’aient ici, car Abijah n’a pas tout à fait le même son.

• La semaine prochaine: le conflit entre Dolores et Maeve s’intensifie et William revient. Aussi, peut-être de mauvaises choses pour la famille de Charlotte.

