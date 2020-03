Westworld et Game of Thrones ont déjà traversé la saison 1

Le dernier épisode de Westworld la saison 3 comportait un croisement avec Jeu des trônes, mais ce n’était pas la première fois que l’émission de science-fiction faisait référence au monde de Westeros. Créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, Westworld est basé sur le film de 1973 du même nom. Écrit et réalisé par Michael Crichton, le film mettait en vedette Yul Brynner comme un androïde défaillant qui se déchaîne violemment dans un parc à thème futuriste d’inspiration occidentale. Nolan et Joy ont subverti les tropes du film et sont allés plus loin dans ses thèmes, faisant des androïdes (connus sous le nom d’hôtes) le point focal alors qu’ils atteignent la vraie conscience et se rebellent contre les créateurs et les bourreaux. Après une première saison réussie, une saison 2 de Westworld confuse s’est conclue avec Dolores (Evan Rachel Wood) qui s’est finalement échappée dans le monde réel. La saison 3 de Westworld a débuté plus tôt en mars, Dolores poursuivant un nouveau plan directeur pour l’espèce humaine.

Game of Thrones, quant à lui, a été créé par David Benioff et D.B. Weiss. Basé sur une série de romans populaires, le drame fantastique a fait ses débuts en 2011. Bien que populaire dès le départ, la série est devenue un phénomène culturel pur et simple au moment où elle s’est officiellement conclue par une huitième saison de division.

Dans la saison 3 de Westworld, épisode 2, “The Winter Line”, Benioff et Weiss ont fait une incursion rare devant la caméra. Jouant une paire de techniciens nouvellement sans travail, Benioff et Weiss ont comploté pour démonter une version hôte du dragon survivant de Daenerys, Drogon, et le vendre à une fête taquine non spécifiée au Costa Rica. Ce n’est pas le premier clin d’œil à Game of Thrones, cependant, avec une référence visuelle subtile apparaissant dans la saison 1.

Après l’avoir abandonné pour être sauvagement battu dans un épisode précédent, Logan (Ben Barnes) rattrape Dolores et William (Jimmi Simpson) dans la saison 1 de Westworld, épisode 8, “Trace Decay”. Arrivant avec un groupe d’hôtes conçu pour être des soldats confédérés, Logan se révèle avoir rejoint leurs rangs. Bien que son uniforme corresponde à celui des hôtes, il y a une différence notable: sur le revers gauche, il y a une épingle familière. Bien que ce ne soit pas une correspondance exacte, c’est sans aucun doute un hommage au célèbre badge Main du roi porté par des personnages tels que Ned Stark (Sean Bean) et Tyrion Lannister (Peter Dinklage) dans Game of Thrones. La broche est encore plus importante dans la saison 1 de Westworld, épisode 9, “Le clavier bien tempéré”, lorsque Logan essaie de faire basculer William dans sa façon de penser et d’attaquer avec vengeance Dolores.

L’inclusion de l’insigne s’est en fait avérée être un indice subtil concernant le sort de Logan et sa dynamique avec William. Logan a passé la saison 1 de Westworld à croire qu’il était vraiment l’alpha de la bêta de William. Mais il s’est avéré que le parc Westworld a déverrouillé la nature plus vraie et infiniment plus sombre de William, et il a finalement usurpé la position de Logan au sein de la société Delos. En conséquence, Logan a passé le reste de sa vie dans un rôle subalterne au “titan de l’industrie” que William est finalement devenu.

La référence Hand of the King était sans aucun doute issue des deux émissions étant des offres de HBO, ainsi que de Nolan et Joy étant des fans notables de Game of Thrones. L’auteur George R.R.Martin a pris le crédit pour le camée de Benioff et Weiss, qui a depuis déclenché des théories selon lesquelles l’un des parcs à thème encore inconnus qui devait être révélé dans la saison 3 devait être basé sur Westeros. Si oui, couplé avec la broche, ce pourrait être un parc à thème dont Logan, un fan apparent de Jeu des trônes, a joué un rôle personnel dans la création à un moment donné Westworld chronologie.

