Westworld renouvelé pour la saison 4 chez HBO | .

HBO a officiellement renouvelé Westworld pour la saison 4. Depuis sa première en 2016, le petit écran réinventant le film de science-fiction de Michael Crichton de 1973 sur un parc à thème occidental peuplé d ‘”hôtes” artificiellement intelligents est devenu célèbre (ou tristement célèbre, vous choisissez) pour sa tournure narration et parfois déroutante, mais toujours fascinante exploration d’idées sur la conscience, l’identité et le destin. La troisième saison en cours n’a pas fait exception, et beaucoup conviennent que sa narration relativement linéaire est une amélioration par rapport aux fréquents sauts de la saison 2.

Bien que les cotes de la première de la saison 3 de Westworld aient chuté de 57% troublant depuis son ouverture de la saison 2, la série a rebondi depuis grâce à une combinaison de visionnages retardés et, bien sûr, tout le monde est coincé à la maison en quarantaine à cause de la pandémie de coronavirus. Il est également assez évident que les créateurs et showrunners Jonathan Nolan et Lisa Joy n’ont pas l’intention de s’arrêter à la saison 3, ayant cartographié jusqu’à cinq ou six saisons au total. Pour cette raison, la finale de la saison 3 à venir devrait ressembler moins à une fin qu’à la configuration du chapitre suivant.

Heureusement, cela ne sera pas un problème, maintenant que Westworld a été officiellement renouvelé pour la saison 4. En plus du clip d’accroche ci-dessous, le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a publié une déclaration concernant la décision:

Du parc à thème occidental à la métropole technocratique du futur proche, nous avons vraiment apprécié chaque rebond et détournement de l’esprit des maîtres conteurs Jonathan Nolan et Lisa Joy. Nous avons hâte de voir où nous mènera leur vision inspirée.

