Westworld Saison 3 & # 039; s Villain: Who Is Serac, The Empty Chair

Qui est Serac, le méchant de Westworld saison 3? Le personnage n’apparaît jamais à l’écran pendant “Parce Domine”, la première de la saison 3 de Westworld, mais il est référencé lors d’un moment culminant. Même si la trame de fond de Serac n’a pas été révélée, il est clair qu’il est suffisamment puissant pour perturber la révolution de Dolores Abernathy.

Dans la saison 3 de Westworld, Dolores (Evan Rachel Wood) est arrivée dans le monde réel, ou du moins semble-t-il, et prévoit de punir tous les humains qui ont déjà profité d’elle. Elle cible Incite, Inc. – une entreprise de San Francisco qui a développé un système, Rehoboam, qui maximise le potentiel humain grâce à une boucle temporelle prédictive qui identifie les divergences (moments de crise). Dès le début, Dolores accède à des fichiers confidentiels d’Incite et également au PDG de Romances Liam Dempsey Jr. (John Gallagher Jr.), qui révèle que les employés d’Incite connaissent peu Rehoboam, à part l’architecte d’origine.

Connexes: Westworld Saison 3 Nouveau casting et guide des personnages

La première de la saison 3 de Westworld taquine la pertinence de Serac lorsque Martin Conells (Tommy Flanagan) d’Incite identifie la nouvelle petite amie de Liam comme une taupe et prévoit de la tuer avec des doses mortelles de sédatifs limbiques. Après que Dolores ait éliminé divers hommes de main d’Incite – un moment marqué par “Common People” de Pulp – elle traque Conells et découvre un homme mystérieux nommé Serac. Voici ce que nous savons du président énigmatique d’Incite dans la saison 3 de Westworld sur HBO.

Un teaser de la saison 3 de Westworld propose une narration de voix off d’Engerraund Serac. Il fait référence à une guerre que personne ne connaît encore et suggère qu’elle a déjà été perdue. Serac décrit l’humanité comme “une misérable petite bande de voyous”, tandis que les graphiques identifient diverses catastrophes mondiales, y compris un “incident” thermonucléaire parisien en 2025 et la deuxième guerre civile russe en 2037. Il déclare ensuite que l’histoire a désormais un “auteur, “qui fait apparemment référence au lancement du système 2039 d’Incite de la” construction Salomon “.

Alors, quels sont les plans de Serac dans la saison 3 de Westworld? Jusqu’à présent, toutes les preuves suggèrent qu’il a identifié une nouvelle divergence qui a perturbé Roboam et qu’il y a quelqu’un qu’il “n’a pas expliqué”. De toute évidence, cette personne est Dolores. Et donc le teaser de Serac dans la saison 3 de Westworld établit le principal conflit de la saison: l’homme contre la machine. Le joker, semble-t-il, est Bernard Lowe (Jeffrey Wright) – un hôte qui est censé garder un œil sur Dolores (à sa demande) mais peut choisir de rejoindre finalement sa révolution.

L’acteur français Vincent Cassel incarne Serac dans la saison 3 de Westworld. Dans la culture pop, il est surtout connu pour avoir joué dans des films comme Black Swan et Eastern Promises. En Europe, Cassel est connu pour ses performances acclamées à La Haine et Mesrine. Il a également interprété François Toulour dans Ocean’s Twelve et Ocean’s Thirteen.

En tant qu’acteur, Cassel peut être à la fois charmant et intimidant. Alors, attendez-vous à ce que Serac soit un méchant de la saison 3 de Westworld extrêmement populaire, car la photo officielle du personnage sur HBO.com montre un homme bien habillé qui veut dire affaires. Maintenant que Dolores a attiré l’attention de Serac Westworld saison 3, elle devra faire preuve de prudence tout en complotant contre Incite, Inc.

Plus: La première de la saison 3 de Westworld peut confirmer la théorie majeure des fans du nouveau monde