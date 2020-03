Westworld Saison 3 Star taquine l’extérieur du monde comme un nouveau parc à thème

Westworld La star Jeffrey Wright a parlé de la prochaine saison de la série HBO, faisant référence au cadre réel de la troisième saison comme un nouveau parc à thème. Westworld, basé sur le film du même nom de 1973, explore un parc à thème futuriste où les clients peuvent vivre leurs fantasmes les plus fous – au détriment des hôtes androïdes synthétiques qui composent les populations des différents mondes thématiques. La série, produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, a passé deux saisons à explorer le parc à thème occidental, où les invités, les hôtes et les créateurs ont du mal à coexister dans le sillage des hôtes qui gagnent des sentiments.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

La finale de la saison 2 a franchi les frontières lorsque l’hôte d’origine Dolores Abernathy, interprété par Evan Rachel Wood, a réussi à sortir du parc et à entrer dans le monde réel. La saison 2 a donné un aperçu d’autres mondes thématiques, y compris les terres centrées sur les samouraïs de Shogun World et un parc colonial sur le thème de l’Inde. Alors que la saison 3 est destinée à explorer le monde extérieur, la bande-annonce officielle présente un parc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, il y a donc évidemment plus à explorer.

Connexes: Westworld révèle ce qui se passe entre 2020 et la future chronologie de l’émission

Wright, dans une interview avec CNET, a comparé les expériences des hôtes dans le monde réel aux expériences des invités à Westworld. Il a dit que cette saison était “d’explorer un nouveau parc, et c’est le monde en dehors de Westworld.” Ses commentaires indiquaient que la saison 3 allait renverser le récit du passé alors que les animateurs descendaient dans les rues pour explorer le monde extérieur. Libérés du contrôle de leurs créateurs, les hôtes traiteront probablement le monde réel avec autant de négligence que les invités les ont traités. Wright a ajouté: “Il s’agit de regarder le spectacle, les personnages, le récit à travers une autre des facettes réfléchissantes du conteur.”

En dehors de Wright et Evan Rachel Wood, la saison 3 sera de retour avec les stars Thandie Newton, Tessa Thompson, Ed Harris et Luke Hemsworth. La saison 3 voit également une poignée de nouveaux membres de la distribution, y compris Aaron Paul, Vincent Castel, Lena Waithe, Michael Ealy, Scott Medusci (alias Kid Cudi) et le défenseur de la NFL Marshawn Lynch.

Alors que l’intrigue compliquée de la saison 2, composée de plusieurs chronologies, a rencontré un contrecoup considérable des fans, il reste à voir si la série adoptera une approche plus simple dans la saison à venir ou continuera de jouer avec l’esprit du public. Les showrunners Nolan et Joy ont qualifié la prochaine saison de changement radical, mais admettent que cela nécessiterait moins de conjectures de la part de ses téléspectateurs. Dans tous les cas, le changement de décor et la liberté retrouvée des hôtes devraient être plus que suffisants pour exciter les téléspectateurs. Nous verrons si Nolan et Joy ont pu tenir leur parole quand Westworld la saison 3 sera diffusée le 15 mars sur HBO.

Plus: Théorie de la saison 3 de Westworld: le nouveau monde n’est qu’un autre parc

Source: CNET

Star Wars: Trevorrow Script révèle une façon de réparer le trou majeur du complot de Leia