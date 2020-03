Westworld Saison 3 Theory: Angela est l’hôte dans le corps de Charlotte

Charlotte Hale n’est pas tout à fait elle-même Westworld saison 3, mais quel esprit hôte occupe actuellement le corps de l’exécutif de Délos? Après que Dolores ait tué la vraie Charlotte dans la saison 2 de Westworld, elle a imprimé en 3D une copie du corps de Charlotte et l’a utilisé pour faire passer plusieurs “perles” (essentiellement le cerveau des hôtes) hors du parc. Dans la saison 3 de Westworld, épisode 3, “L’absence de terrain”, la nouvelle Charlotte est aux prises avec une crise existentielle sur qui elle est vraiment – et le public a également été laissé dans le noir.

Il existe des indices pour former une théorie sur l’hôte qui se trouve dans le corps de Charlotte. Dolores dit que c’est quelqu’un en qui elle a confiance, et les deux semblent avoir une relation intime. Plus tard dans l’épisode, tout en étranglant un pédophile qui soignait le fils de Charlotte, Nathan, la nouvelle Charlotte le remercie de lui avoir rappelé qui elle était vraiment: un prédateur. Dolores suggère également que la confusion de “Charlotte” sur son identité peut être le résultat de l’esprit de l’hôte découvrant un esprit semblable dans les souvenirs de Charlotte.

De toutes les personnes en qui Dolores fait confiance, son ancien amant Teddy Flood occupe une place de choix – mais Teddy a été envoyé dans la vallée au-delà à la fin de la saison 2, et en tout cas n’a pas l’instinct de tueur impitoyable que possède la nouvelle Charlotte. Une autre possibilité est que le corps de Charlotte soit occupé par une version de l’esprit de Dolores – peut-être quelqu’un de plus proche des Dolores les plus innocents que nous ayons rencontrés pour la première fois dans la saison 1 de Westworld.Il y a cependant une possibilité qui semble correspondre le mieux.

Comme nous l’avons appris dans la saison 1 de Westworld, Dolores est en fait deux personnes: la fille du doux fermier dont Teddy et William sont tombés amoureux et le méchant connu sous le nom de Wyatt. Angela, une des hôtes les plus proches de Wyatt, était une hôte impitoyable et rusée qui adoptait différentes personnalités en fonction de ses besoins. Dans la saison 2 de Westworld, nous avons vu Angela traquer les humains dans le cadre du gang de Dolores et jouer un rôle clé dans le soulèvement de l’hôte. Angela est à la fois quelqu’un en qui Dolores fait confiance et un prédateur, ce qui en fait un bon choix pour l’hôte qui possède actuellement le corps de Charlotte.

Il y a bien sûr un point de friction évident dans cette théorie: Angela est morte. La dernière fois que nous l’avons vue, elle a séduit un agent de sécurité pour le faire s’approcher d’elle, puis a tiré une épingle sur sa grenade, les détruisant tous les deux dans une explosion massive. Cependant, il est possible que l’esprit d’Angela ait été sauvegardé dans une nouvelle perle ou que sa perle d’origine ait été récupérée de l’épave. Après tout, les disques durs des hôtes sont conçus pour être très résistants aux dommages, étant donné ce que les “actifs” de Westworld subissent régulièrement pour le divertissement des invités du parc. De plus, les motifs que Charlotte sculpte sur son corps – un cercle et une ligne s’étendant à partir de celui-ci – pourraient représenter la broche de grenade, en faisant une manifestation du traumatisme d’Angela et une tentative de se rappeler qui elle est vraiment.

Si Angela est l’hôte occupant le corps de Charlotte, il semble qu’elle ne soit pas seule là-dedans. Pour qu’elle puisse jouer le rôle de manière convaincante, elle devait non seulement ressembler à Charlotte mais aussi posséder certains de ses souvenirs et de ses connaissances. Avant même de regarder la vidéo que la vraie Charlotte avait enregistrée dans Westworld avant sa mort, la nouvelle Charlotte savait appeler Nathan “mon pote” et elle connaissait le nom de son ex – même si ce n’était pas tous les détails de leur relation. Il semble que Charlotte est maintenant un hybride de deux esprits: un hôte et un humain, qui sont en guerre pour la domination.

