Westworld Season 3 utilise le VFX Mandalorien pour créer un nouveau monde

Selon le co-showrunner Jonathan Nolan, Westworld La saison 3 utilise les mêmes effets que The Mandalorian pour donner vie à l’un de ses nouveaux paramètres clés. Adaptées du film de science-fiction de Michael Crichton de 1973 du même nom, les deux premières saisons de la série HBO ont principalement eu lieu dans le “parc” titulaire, un paysage à thème occidental peuplé d’androïdes ou d’hôtes. En conséquence, une bonne partie des saisons 1 et 2 de Westworld a été filmée sur place dans des endroits comme Castle Valley, Utah et le Melody Ranch à Santa Clarita, en Californie (un endroit où de nombreux westerns célèbres ont tourné dans le passé).

Pour la saison 3, cependant, le spectacle mélangera les choses en suivant ses personnages principaux – y compris les hôtes Dolores (Evan Rachel Wood), Bernard (Jeffrey Wright) et Maeve (Thandie Newton) – alors qu’ils s’aventurent au-delà de Westworld et du parcs à thème similaires développés par Delos Inc. et dans le monde (peut-être) réel. Comme on le voit dans les bandes-annonces, son voyage emmène Dolores spécifiquement à San Francisco futuriste, où se trouve le siège social de Delos. Cependant, afin de donner vie au bâtiment, l’équipe derrière Westworld s’est tournée vers une autre émission de télévision pour obtenir des conseils.

Dans le cadre d’une interview plus large avec Variety pour promouvoir la saison 3 de Westworld, Nolan a révélé que lui et sa co-showrunner / créatrice Lisa Joy se sont tournés vers le showrunner mandalorien Jon Favreau pour obtenir de l’aide dans le rendu du siège de Delos. Favreau, comme l’a dit Nolan, a “très, très généreusement” révélé ce qu’il avait appris en utilisant la technologie StageCraft d’ILM – un effet visuel de pointe qui permet aux cinéastes de créer des décors 3D numériques en temps réel sans écrans verts – lors de la première saison. de son émission de télévision Star Wars. S’appuyant sur ces informations, la production de Westworld a ensuite passé plusieurs jours à photographier le complexe de la Cité des Arts et des Sciences en Espagne, capturant autant de détails que possible. Le concepteur de la production, Howard Cummings, a ensuite utilisé cette imagerie pour créer numériquement l’intérieur du siège social de Delos pour le spectacle.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, la technologie StageCraft d’ILM implique l’utilisation d’arrière-plans d’écran LED qui projettent tout ce qu’une équipe d’effets visuels a capturé, créant un environnement numérique entièrement immersif (qui se déplace même lorsque la caméra se déplace). Favreau a fait un usage intensif de la technologie VFX tout au long de la saison 1 de Mandalorian, ce qui a permis à la série de créer une variété d’emplacements et de paramètres réalistes – allant de planètes entières à la baie d’amarrage d’une station spatiale – sans avoir à faire de tournage sur place . C’est un type révolutionnaire de VFX, pour le dire franchement, et devrait être de plus en plus utilisé par les films de science-fiction et / ou fantastiques et les émissions de télévision pour réaliser leurs décors fantastiques à l’avenir. À ce titre, la saison 3 de Westworld sera la première sortie à cet égard.

D’un point de vue narratif, le siège social de Delos (un bâtiment massif et austère plein de fenêtres qui vont du sol au plafond) pourrait créer un contraste fascinant avec les plaines grandes ouvertes de Westworld des saisons précédentes du spectacle. La saison 3 est consacrée à Dolores essayant de mener un soulèvement contre Delos dans le monde réel, il est donc logique d’utiliser la technologie StageCraft pour souligner à quel point ils sont puissants et dangereux à travers le visuel de leur base d’opérations intimidante. J’espère que l’histoire réelle et les nouveaux personnages introduits cette saison se révéleront aussi convaincants que ce paramètre semble et sonne jusqu’à présent.

Westworld la première de la saison 3 avec “Parce Domine” le dimanche 15 mars sur HBO.

Source: Variété

