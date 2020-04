Willem Dafoe a joué au docteur Octopus dans SPIDER-MAN 2 de Sam Raimi

Vous ne pouvez pas manquer la vidéo amusante du tournage de Spider-man 2 de Sam Raimi avec Willem Dafoe rejoignant le Docteur Octopus

Lors du tournage de Spider-man 2 en 2004, Willem Dafoe, un acteur qui a joué le gobelin vert, a mis ses bras autour du docteur Octopus d’Alfred Molina pour montrer à sa co-star comment cela a été fait et le résultat, comme prévu, est assez comique. .

Sam Raimi a été choisi pour diriger Docteur Strange et le multivers de folie pour remplacer Scott Derrickson et les fans sont impatients de voir si le cinéaste trouve un moyen de référencer son temps à travailler sur des films Spider-Man pour Sony.

Bruce Campbell a déjà fait campagne pour un caméo, ce qui ne lui sera pas difficile de connaître la relation de l’acteur avec le cinéaste, et les théories continuent de replacer Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker pendant que l’énigmatique Supreme Sorcerer de Benedict Cumberbatch voyage à travers le Multivers. Aujourd’hui, une vidéo du tournage de Spider-Man 2 est devenue virale et montre Willem Dafoe essayant de jouer le diabolique Docteur Octopus.

cette vidéo de willem dafoe sur le tournage de spider-man 2 me fait croire qu’il devrait avoir des tentacules doc ock dans plus de films pic.twitter.com/sNxddt9EoR

– nick usen (@nickusen) 15 avril 2020

L’acteur est revenu pour la suite jouer Norman Osborn dans les hallucinations de Harry Osborn, mais a clairement eu beaucoup de plaisir à prendre le contrôle des bras robotiques d’Otto Octavius ​​sur le plateau.

Dafoe propose une performance complètement maniaque, disant en plaisantant “C’est ce qu’ils veulent voir.” Alfred Molina n’a pas suivi ses conseils, mais il semble s’amuser tout en regardant. Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux, et c’est sans aucun doute amusant de voir Dafoe comme “Doc Ock”.

Synopsis Spider-man 2: Deux ans se sont écoulés depuis que le calme Peter Parker a quitté Mary Jane Watson, son grand amour, et a décidé de continuer à assumer ses responsabilités de Spider-Man. Peter doit faire face à de nouveaux défis alors qu’il combat le don et la malédiction de ses pouvoirs en équilibrant ses deux identités: le super-héros insaisissable Spider-Man et l’étudiant. Les relations avec les personnes qui lui sont chères sont maintenant en danger d’être découvertes avec l’apparition du puissant méchant à plusieurs tentacules Docteur Octopus, “Doc Ock”.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries