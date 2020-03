William Shatner ne s’intéresse pas au retour du capitaine Kirk

William Shatner n’est pas intéressé par un Star Trek revenir. L’acteur le plus connu pour avoir incarné l’emblématique capitaine Kirk est toujours aimé des fans des années après sa dernière apparition dans le rôle. Le capitaine Kirk était là depuis le début et a été vu pour la première fois dans le tout premier épisode de la longue franchise de science-fiction. Star Trek a fait ses débuts le 8 septembre 1966. Des fans ont été présentés à l’équipage de l’USS Enterprise, avec le capitaine Kirk de Shatner à la barre. Kirk est resté capitaine pendant les trois saisons de la série originale et s’est avéré être un leader incroyablement compétent qui a également fait sa part d’erreurs.

La série Star Trek était également révolutionnaire pour représenter des problèmes politiques / sociaux très réels de l’époque. Le baiser de Kirk avec Uhura était le premier baiser interracial vu à la télévision américaine, bien que cela ne se soit presque pas produit. Shatner et l’actrice Nichelle Nichols ont rejeté délibérément les positions, ignorant les dirigeants de NBC qui voulaient tirer sur quelqu’un sans le baiser de peur de mettre en colère les chaînes de télévision du Sud. En raison de leurs défauts intentionnels, NBC a été forcé de montrer le baiser dans tout le pays. Shatner était un héros pour les fans du monde entier à l’écran et hors tension, longtemps après sa dernière apparition en tant que Kirk dans le film Star Trek: Generations.

Shatner participe fréquemment aux questions et réponses des fans sur sa page Twitter, clarifiant certaines questions sur Star Trek et plus encore. Un fan a demandé à Shatner s’il pensait qu’une série Kirk pourrait être envisagée après le succès de Star Trek: Picard, une série en streaming qui présente le retour d’un autre favori des fans, Jean-Luc Picard. L’acteur a donné une réponse qui décevra probablement d’innombrables fans de Captain Kirk. Découvrez la réponse de Shatner ci-dessous:

Dans une nouvelle ère de services de streaming et de sorties de films à succès où les émissions et les personnages bien-aimés sont nombreux pour les redémarrages, la réponse de Shatner est plutôt rafraîchissante. Bien qu’il soit passionnant de voir des franchises chéries revenir avec de nouvelles histoires et des personnages familiers, parfois moins c’est plus. Certains arcs de caractères et lignes de tracé atteignent un cercle complet et ne doivent pas être étendus plus loin que nécessaire. Inversement, la réponse de Shatner à l’enquête du fan n’est pas exactement un non ferme de revenir en tant que Kirk, mais plutôt une indication que Shatner pense que l’histoire de Kirk est terminée et ne veut pas que l’image du personnage soit ternie par une mauvaise intrigue ou une idée de redémarrage. Il a dit il y a plusieurs années qu’il serait prêt à revenir en tant que capitaine Kirk plus âgé, mais seulement si la raison était suffisamment intéressante, par opposition à un caméo court et sans inspiration.

Les fans de Star Trek dans le monde seraient certainement ravis si William Shatner reprenait son rôle. Captain Kirk est synonyme de Star Trek pour une très bonne raison. Alors que la série avait et continue d’avoir un casting de personnages intéressant, Kirk était le cœur et l’âme de la série depuis le tout début. Star Trek ne serait pas aussi aimé et emblématique aujourd’hui sans le capitaine confiant qui a choisi d’aller hardiment là où personne n’est allé auparavant.

