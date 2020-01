Willy Jetman: Revue de la vengeance d’Astromonkey – Tough and Charming

Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey est un jeu étrange mais étrangement charmant. Le titre est un jeu de tir de science-fiction 2D maladroit qui tire sans vergogne des références de films de science-fiction, d’anime et de jeux vidéo rétro. Explorer l’environnement alors que le titulaire Willy se sent lisse et gratifiant lorsque vous déverrouillez de nouvelles armes et repoussez les ennemis. La longueur relativement courte du jeu est renforcée par le pic de difficulté de la seconde moitié qui rappellera aux joueurs des jeux vidéo old school difficiles comme Mega Man. Bien qu’il y ait quelques hoquets tout au long de Willy Jetman, c’est surtout un jeu très amusant et gratifiant.

Le jeu commence avec Willy atterrissant sur la planète Gravos après avoir été chargé de nettoyer un cargo qui s’y est écrasé. Willy n’est pas un héros ou un aventurier, mais plutôt un garagiste pathétique qui arrive à porter une arme à feu. Au fur et à mesure que le jeu progresse, Willy commence à se rendre compte que la société pour laquelle il travaille peut ne pas dire toute la vérité, et il se passe beaucoup plus de choses sur cette planète qu’il ne le pensait initialement. C’est assez amusant de jouer en tant que personnage comme Willy qui n’est pas un héros, mais doit trouver un moyen d’être héroïque malgré tout.

Connexes: Atari construit actuellement des hôtels sur le thème des jeux vidéo aux États-Unis

L’humour de Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge est l’un des principaux arguments de vente du titre. Willy prouve constamment à son entourage qu’il est incompétent, et l’IA de son navire refuse de le laisser l’oublier. Les joueurs se retrouveront à rire de la ridicule de certaines situations dans lesquelles le jeu force Willy. L’un des aspects les plus drôles du jeu est la quantité de références et d’allusions à d’autres éléments de la culture pop. Les joueurs trouveront des blagues loufoques liées à des choses comme Dragon Ball Z, Blade Runner et de nombreux jeux vidéo rétro. L’humour fonctionne pour un si petit jeu, mais si le jeu était plus long, il n’aurait peut-être pas tenu aussi bien.

Les mécanismes de combat sont difficiles et sont fortement influencés par des jeux comme Mega Man. Les joueurs collectent des armes qui peuvent être améliorées pour faire plus de dégâts, mais les armes (tout comme la franchise Mega Man) sont également fortes contre des types particuliers d’ennemis.

Les joueurs voudront utiliser le lance-flammes contre les ennemis des insectes ou le pistolet à rayons contre les robots, par exemple. Cela est particulièrement utile contre les batailles de boss antérieures qui sont très diverses. Les mécanismes de tir de base et de jetpack fonctionnent bien ensemble tout au long du jeu.

Il y a cependant quelques problèmes avec Willy Jetman. Bien que le jeu soit difficile, certains de ces défis semblent parfois bon marché et frustrants. Beaucoup de boss ont la capacité de tuer le joueur d’un seul coup juste en les touchant, ce qui est frustrant contre les ennemis les plus difficiles. Parfois, au lieu d’ajouter des ennemis intéressants, le jeu décide simplement de lancer autant d’ennemis de niveau de base que possible sur le joueur.

Le jetpack crée également un petit problème de mouvement. Les joueurs peuvent appuyer simultanément sur le bouton de saut et le bouton du jetpack afin d’obtenir un énorme coup de pouce au-dessus de la tête des ennemis. Cela fait partie intégrante de l’élimination de plusieurs des ennemis du jeu, mais si les joueurs ne chronomètrent pas correctement, Willy augmentera légèrement à quelques centimètres du sol. La marge d’erreur pour une capacité aussi importante est grande et peut entraîner plusieurs décès ennuyeux. La caractéristique la plus éprouvante de la patience des joueurs est probablement le fait qu’il n’y a pas de possibilité d’ignorer les scènes de combat de boss. Si un joueur a été contraint de combattre un boss une douzaine de fois de suite, ces scènes coupées peuvent devenir ennuyeuses à attendre. Bien que ces problèmes puissent être frustrants, ce ne sont généralement que des ennuis mineurs auxquels les joueurs finiront par s’habituer.

Willy Jetman: La vengeance d’Astromonkey semble à première vue être un coup de pied de tous les défileurs 2D qui l’ont précédé. Le jeu porte cependant ces influences sur sa manche et parvient à moderniser les concepts qui ont été rendus célèbres dans les années 80 et 90. Les joueurs peuvent parfois se sentir frustrés par la difficulté des jeux, mais ils doivent se forcer à la surmonter. Willy Jetman est un jeu qui mérite d’être terminé, non seulement parce que le jeu est amusant, mais parce qu’en le finissant, les joueurs peuvent voir à quel point le jeu aime ses nombreuses influences.

Suivant: Les jeux vidéo vous rendent meilleur en matière de sexe, de conduite et plus encore

Willy Jetman: la vengeance d’Astromonkey sortira le 31 janvier 2020 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam. Un code Switch a été fourni aux fins de cet examen.