Wircher Honest Trailer souligne que Ciri est le bébé Yoda de Netflix

Netflix Le sorceleur a reçu une bande-annonce officielle honnête. Basé sur les romans fantastiques de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski (et, dans une certaine mesure, les jeux vidéo CD Projekt Red qu’ils ont inspirés), le spectacle se déroule dans un cadre médiéval connu sous le nom de Continent et suit trois personnages: Geralt de Rivia (Henry Cavill ), un chasseur de monstres muté ou “sorceleur”; Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), une puissante sorcière demi-elfe; et Ciri (Freya Allan), la princesse héritière adolescente de Cintra. Malgré une structure d’histoire quelque peu confuse qui saute dans le temps, la saison 1 de The Witcher est devenue un énorme succès pour Netflix depuis sa première en décembre.

La saison 2 de The Witcher (que Netflix avait en fait commandée avant la sortie de la saison 1) est actuellement en production pour une première en 2021, les acteurs de la série reprenant leurs rôles face à plusieurs nouveaux membres de la distribution – notamment Kim Bodnia (Killing Eve) en tant que mentor de Geralt et collègue sorceleur, Vesemir. Bien sûr, la série n’était pas la seule réussite en streaming de fin d’année de 2019. En fait, elle a de grandes choses en commun avec une autre série extrêmement populaire – The Mandalorian sur Disney + – qui a fait ses débuts en novembre dernier, sous le titre The Witcher’s Honest Trailer. points forts.

Screen Junkies a publié une bande-annonce honnête pour The Witcher qui non seulement se moque du spectacle fantastique, mais souligne également les similitudes évidentes entre Ciri, The Mandalorian’s Baby Yoda, et leur façon de fonctionner sur leurs séries respectives. Jetez un œil ci-dessous.

Fait intéressant, les parallèles entre The Witcher et The Mandalorian sont beaucoup plus profonds que ce Honest Trailer note. Par exemple, les deux émissions tournent autour d’un solitaire violent travaillant dans une économie de concerts (chassant des monstres sur le continent et chassant des primes dans la galaxie Star Wars, respectivement) qui devient de manière inattendue le père de substitution d’un enfant aux pouvoirs mystérieux – celui qui se trouve être chassés par des forces dangereuses qui voulaient les utiliser à leurs propres fins secrètes, rien de moins. De même, Geralt et The Mandalorian aka. Din Djarin (Pedro Pascal) ont tous deux été façonnés par des événements traumatisants dans leur enfance et ont ensuite été élevés par une tribu de guerriers pour devenir l’un des leurs. Sans oublier, ni l’un ni l’autre n’est connu pour être particulièrement bavard; Geralt en particulier communique principalement par des grognements et des jurons, comme l’illustre la bande-annonce honnête via un montage amusant.

Tonalement, bien sûr, The Witcher et The Mandalorian sont loin l’un de l’autre. Le premier, comme le montre la bande-annonce honnête, est un spectacle fantastique idiot et pulpeux dans la veine de Xena: Warrior Princess, mais avec le langage adulte, la violence graphique et le contenu sexuel de Game of Thrones (et ce n’est pas une plainte non plus) . Même ainsi, la série ne devrait continuer à inviter à des comparaisons dans leurs deuxièmes saisons à venir, maintenant que Geralt et Ciri se sont finalement rencontrés et ont commencé à aventurer ensemble, tout comme The Mandalorian et Baby Yoda l’ont fait tout au long de la première saison de leur émission. Qu’y at-il à dire? Les séries de genre sur les anti-héros grincheux qui deviennent accidentellement des papas ont clairement un moment.

Le sorceleur la saison 2 est diffusée sur Netflix en 2021.

