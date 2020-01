Witcher 3: les meilleurs mods PC pour les nouveaux joueurs | .

Avec The Witcher 3: Wild Hunt la popularité grimpe à nouveau grâce à l’adaptation Netflix des aventures de Geralt, les nouveaux joueurs PC chercheront les meilleurs mods pour mettre à jour une expérience qui s’est considérablement améliorée depuis sa sortie en 2015. Le RPG acclamé par la critique comporte un certain nombre d’éléments différents qui ont en a fait une entrée tellement appréciée dans le genre, y compris des graphismes qui sont encore magnifiques des années plus tard et un système de combat qui permet la diversité dans le style de jeu. Le jeu a tellement de contenu – sans parler de deux extensions qui fonctionnent plus comme des jeux RPG entièrement nouveaux – qu’il peut être facile de se perdre totalement dans la profondeur de ses options.

Connexes: The Witcher 3: 10 citations qui resteront avec nous pour toujours

Avec près de cinq ans s’étant écoulés depuis son lancement initial, The Witcher 3: Wild Hunt a vu de nombreux contenus créés par des fans développés par sa communauté. Il existe un nombre vertigineux d’options de mod pour les joueurs sur PC, dont certaines peuvent rendre une nouvelle expérience encore plus éblouissante que le jeu de base. Avec The Witcher de Netflix, l’une des séries les plus populaires et les aventures de Geralt susceptibles de se poursuivre dans le futur, le moment est idéal pour les fans potentiels de découvrir certains des meilleurs que la communauté puisse offrir. Voici une liste rapide de certains des meilleurs mods de Witcher 3 pour les nouveaux joueurs qui cherchent à améliorer leur expérience initiale.

Malgré son apparence impressionnante, The Witcher 3: Wild Hunt n’a pas tous vieilli avec élégance, et le titre de CD Projekt Red pourrait utiliser un peu de vernis pour ceux qui ont des spécifications PC impressionnantes et qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur expérience esthétique. Pour cela, il y a The Witcher 3 HD Reworked Project 10.0, un mod incroyable qui retravaille presque tout le jeu pour avoir des modèles et des textures plus détaillés. Les joueurs à la recherche de visuels plus dynamiques, de belles résolutions et d’un environnement qui grince, respire et bouge avec le joueur ne devraient pas chercher plus loin que ce mod The Witcher 3, qui donnera au jeu l’apparence qu’il vient de sortir.

Ceux qui recherchent une expérience plus proche des romans – et, par la suite, le spectacle, qui est basé plus étroitement sur l’écriture originale d’Andrzej Sapkowski – peuvent prendre le mod Lore-Friendly Witchers. Ce mod change Geralt pour ressembler davantage au mutant qu’il est censé être, lui donnant une peau plus claire, des yeux de chat plus intimidants et d’autres détails qui le rendent généralement moins attrayant sur le plan esthétique. Le Geralt de Henry Cavill pourrait être beau, mais le Geralt du monde de The Witcher est beaucoup plus un goût acquis.

Bien que The Witcher 3: Wild Hunt n’occupe jamais la même place dans l’esprit des fans que des jeux comme Bloodborne, cela peut être une aventure difficile, en particulier pour ceux qui n’aiment pas les menus RPG de microgestion et le combat patient. Si les nouveaux joueurs veulent découvrir la plupart de ce que le jeu a à offrir tout en s’assurant qu’il ne mange pas des centaines d’heures de leur vie, il existe un mod qui peut vous aider, Fast Travel from Anywhere. C’est l’un des mods de facilité de vie les plus incroyables que la communauté ait produits et réduit considérablement le temps entre les quêtes et les aventures. Cela n’a pas vraiment d’impact sur la capacité des nouveaux joueurs à explorer The Witcher 3, c’est donc notre principale recommandation pour rendre le jeu plus facile.

Ceux qui recherchent un avantage spécifique au combat devraient consulter les huiles à application automatique. Ce mod The Witcher 3 permet à Geralt d’appliquer automatiquement la bonne huile une fois qu’il est à portée d’un ennemi spécifique, ce qui signifie que les joueurs n’auront pas besoin de microgérer cet élément du jeu tout en profitant des avantages considérables que les huiles offrent à ceux qui souhaitent passer à travers leurs cerceaux. C’est le livre par livre le mod qui fait la plus grande différence au combat avec le moindre impact sur la façon dont le jeu se déroule dans son ensemble, donc les nouveaux joueurs de The Witcher 3 devraient y jeter un œil.

Aucun mod ne change le jeu comme The Witcher 3 Enhanced Edition, ce qui fait une différence dramatique dans le combat du jeu: il le révise complètement. Fini le système de ciblage automatique qui permet à Geralt de se balancer gracieusement d’un ennemi à l’autre dans un cercle serré. Au lieu de cela, les nouveaux joueurs de The Witcher 3 devront apprendre à viser Geralt, lui permettant d’exécuter des manœuvres entièrement nouvelles comme se lancer sur un ennemi ou parer plusieurs attaques sous plusieurs angles. Les joueurs peuvent également recevoir des blessures, ce qui signifie qu’ils peuvent se battre avec un mauvais bras et survivre sans utiliser certaines de leurs capacités. C’est un look radicalement différent pour le jeu et cela pourrait le rendre plus attrayant pour les nouveaux joueurs de The Witcher 3 qui veulent quelque chose de différent.

Un autre mod qui diversifie l’utilisation des armes et des armures au-delà de vouloir simplement compléter les ensembles de l’école Witcher est le système d’amélioration, qui apporte également des modifications radicales tout en ajoutant des options d’inventaire et de l’équipement de personnages emblématiques. Les joueurs qui sont nouveaux dans The Witcher 3 mais pas sa tradition et le monde voudront vérifier celui-ci.

Certaines personnes veulent du réalisme dans The Witcher 3. D’autres veulent juste que Geralt ressemble autant à Henry Cavill que possible. Pour ce dernier, il y a le mod Henry Cavill, qui fait exactement ce à quoi il ressemble. Malheureusement, le mod n’est pas livré avec une bande-son d’accompagnement “Toss A Coin To Your Witcher” jouée en boucle pour l’intégralité du jeu. La honte.

Plus: The Witcher 3: chaque différence entre le spectacle Netflix et le jeu vidéo

The Witcher 3 est maintenant disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.