Wolverine a une armure de style Iron Man spectaculaire

Luke Cage, Wolverine, Jessica Jones et Spider-Man ont reçu une armure Iron Man personnalisée pour une mission qui en avait besoin.

Tony Stark Vous n’avez pas peur de partager votre technologie si nécessaire. Donc, quand vous avez rejoint une mission avec Wolverine (X-23), Spider-Man y les défenseurs, Iron Man Il a trouvé une solution pour aider ses compagnons à voyager au fond de la mer.

Dans l’histoire de 2018, Hunt For Wolverine: The Adamantium Agenda par Tom Taylor, R.B. Silva, Adriano di Benedetto, Guru-eFX et Joe Sabino, Iron Man dirige une équipe à la recherche des restes de Wolverine. Son corps serait en vente sur le marché noir clandestin avec Sinister Mister impliqué. Après avoir affronté le méchant des X-Men (nous pouvons voir comment Wolverine de Laura Kinney lui coupe les mains), les héros découvrent que l’ADN de Logan pourrait être caché dans les “îles désolées”. Tony Stark élabore donc un plan pour contourner les défenses de l’île.

Pour y arriver, Tony Stark dit que le groupe doit “être petit” et rester “sous le radar”.

Suggérez à l’équipe que tout le monde enfile son costume et se rende sur l’île au sud de l’océan Indien. Dans un moment incroyablement épique, Iron Man, Spider-Man, Jessica Jones, Wolverine et Luke Cage voyagent avec l’armure au cœur des défenses de l’île.

L’armure que Tony Stark fournit à son équipe n’est pas seulement une combinaison de rechange qu’il avait là-bas, mais la technologie d’Iron Man est adaptée à chacun des héros Marvel. Wolverine présente son masque emblématique, Spider-Man a les couleurs adaptées, Luke Cage a une arme avec une boule à pointes géante et Jessica Jones a un costume violet.

Mis à part la logistique, l’équipe a l’air incroyablement épique. Les combinaisons n’étaient pas seulement superbes, car elles se sont avérées efficaces pour la mission. En fin de compte, le groupe parvient à renverser les défenses menaçantes avec une relative facilité et à s’infiltrer dans le laboratoire de l’île. Malheureusement, ils découvrent que Sinister Mister est bien plus qu’un simple collectionneur d’ADN de héros, mais plutôt qu’il acquiert la constitution génétique de la planète entière.

À quelle vitesse Iron man adapter votre technologie à Wolverine, Spider-Man, Luke Cage y Jessica Jones, nous fait nous demander s’il a vraiment une armure pour chaque personnage du Univers Marvel. Dommage qu’il ne les ait pas laissés garder les costumes.

