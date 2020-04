Wolverine avait la version la plus puissante combinant deux mutants

Dans l’événement «Infinity Wraps», nous avons pu voir comment le Wolverine le plus puissant et le plus mortel de tous a été créé par la magie.

En 2018, célébrant la sortie en salles de Avengers: Infinity Wars, Marvel comics a lancé un événement appelé Infinity Warps. Gamora, la fille de Thanos, avait réussi à acquérir toutes les Infinity Stones et elle a utilisé son pouvoir pour réécrire la réalité, créant un nouvel univers déformé dans lequel différents héros étaient unis. Parmi eux, Hex-23, un fantastique mélange de mutants Wolverine X-23 y Sorcière écarlate.

Au fil des ans, il y a eu différents événements où les héros se sont joints. En fait, il y en avait même un qui mélangeait des personnages de Marvel et DC Comics qui avaient un point commun. Wolverine et Batman, par exemple, ont fusionné en Griffe noire. Dans le cas de “Infinity Warps”, les mélanges étaient apparemment aléatoires, permettant aux écrivains de se détendre et de s’amuser avec des idées folles et étranges. Certains d’entre eux ont très bien fonctionné. D’autres, malheureusement, étaient beaucoup moins efficaces. Mais surtout, la combinaison de Scarlet Witch et X-23 s’est démarquée.

Surnommé “Hex-23”, ce personnage est né pour accueillir le démoniaque Mephicthton.

Elle était une combinaison de science et de sorcellerie, avec des expériences profanes effectuées sur elle alors qu’elle était encore dans l’utérus. En conséquence, Hex-23 acquis le facteur de guérison typique de Wolverine, mais ses griffes brillaient d’une énergie écarlate. Sa magie a grandi avec l’âge et a développé tous les pouvoirs de Sorcière écarlate. Elle pourrait réécrire la réalité elle-même et générer des explosions hexagonales dévastatrices.

La trame de fond de Weapon Hex était parallèle à celle de X-23, dans une certaine mesure. Elle a été élevée comme une arme, mais sa mère l’aimait vraiment et a essayé de la sauver de son destin. Bien que les histoires aient divergé quand Hex-23 a appris qu’il avait une sœur cadette, Speed ​​Weasel. Hex-23 avait rapidement saboté les rituels mêmes pour lesquels il avait été créé. Hex-23 et Speed ​​Weasel ont donc pu s’échapper.

La plupart des héros de Chaînes infinies Ils sont oubliables, mais Hex-23 est une exception. C’est un personnage remarquablement intéressant, et la combinaison tordue de X-23 et Scarlet Witch est étonnamment convaincante. Aussi, d’un point de vue esthétique, c’est assez formidable. Le Hex Magic cramoisi brille autour de ses griffes, créant un effet visuel inhabituel avec lequel des artistes comme Gerardo Sandoval s’amusent. Lorsque l’événement «Infinity Warps» s’est terminé, cette réalité est restée, nous avons donc pu revoir cette version de Wolverine à tout moment.