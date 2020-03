Wolverine contre Hulk, la bataille épique revient à Marvel

Deux grands héros Marvel auront leur revanche tant attendue dans une histoire épique qui ravira les fans de Wolverine et Hulk.

N’oubliez pas que Wolverine a fait ses débuts en Marvel en 1974, quand il a été présenté comme un ennemi potentiel pour Hulk. À l’époque, il travaillait pour le compte du gouvernement canadien et il avait été chargé de neutraliser le géant vert radioactif à son arrivée au Canada.

Depuis lors, les deux se sont croisés à plusieurs reprises. Mais ces dernières années, nous avons vu un statu quo radicalement changé pour les deux super-héros. Depuis que les deux ont été tués et ressuscités, et leurs mondes respectifs ont changé. Wolverine s’est installé dans le nation mutante de Krakoaet est l’un des agents clés de X-Force, la version mutante de la CIA. HulkEntre-temps, il a appris qu’il était fonctionnellement immortel. Vous ne pouvez littéralement pas être tué. Chaque fois que Bruce Banner il meurt, il se réveillera comme Hulk quand il fera nuit.

Le one-shot Voices récemment publié voit enfin les deux super-héros se retrouver face à face.

Hulk a été créé en Madripoor, embrassant sa personnalité Joe Fixitet a été irrité par l’influence de Krakoa sur la nation insulaire. Il décide de bloquer la passerelle de Krakoa pour provoquer une réponse, et est content quand il la reçoit. Les X Men envoyer à Wolverine pour traiter le problème. Logan initialement saccage avec les brutes de Hulk, avant d’être confronté devant le géant vert. La bataille dure toute la nuit, et quand le soleil se lève, Hulk est à nouveau Bruce Banner.

Il s’est caché Madripoor pendant plus d’un mois, pensant que personne ne prendrait la peine de le chercher sur une île de meurtriers et de voleurs. J’espérais garder Hulk Occupé avec une réserve infinie de méchants et de voyous pour le punir la nuit. Mais malheureusement, il n’avait pas compté sur la personnalité de Joe Fixit. Car Hulk gris Il n’était pas satisfait de ces intimidateurs, car il les considérait comme un défi insuffisant. Banner préfère rester à Madripoor, mais Wolverine déduire correctement que Hulk Cela continuera de causer des problèmes, surtout maintenant que vous savez que le verrouillage d’une porte attirera vraiment votre attention. Prenez des mesures extrêmes, tuer la bannièresachant que tu te réveilleras comme Hulk la nuit suivante, à quel moment Logan vous vous serez assuré que le corps est très loin de Madripoor.

Marvel Voices one-shot est une bande dessinée fascinante, et sa version de Wolverine et Hulk c’est très intéressant. Cette histoire particulière est écrite par David F. Walker et Chuck Brown, en plus des dessins sympas de Sanford Greene.

