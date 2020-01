Wolverine, Daredevil et Spider-Man explorent leur sombre avenir

Marvel avancer dans le temps pour nous apprendre ce qui va arriver à des gens importants comme Wolverine, Daredevil, Spider-Man ou les quatre Fantastiques.

Les bandes dessinées de The End de Marvel sont les moyens les plus sombres d’avancer dans le temps, car ils se concentrent sur les derniers jours de certains héros comme Wolverine, Daredevil, Spider-Man ou les quatre Fantastiques.

Ce sont des fins sombres des héros Marvel.

Kaare Andrews nous montre dans Spider-Man: règne, alors qu’un État policier futuriste force Peter Parker, veuf, cassé et âgé, à utiliser à nouveau les réseaux pour libérer sa ville. Puisqu’il doit faire face à des méchants dangereux où Venom est inclus.

Tandis que Wolverine: la fin Il est assez différent de “Old Man Logan” et suit le mutant apparemment éternel lors d’un voyage autour du monde tout en essayant de découvrir les secrets de sa mystérieuse origine une fois pour toutes en fuyant l’équipe qu’il a aidé à construire.

Le légendaire Chris Claremont est revenu avec les mutants pour montrer sa chute X-Men: la fin, qui est de loin la plus grande série de la gamme. Dans cette histoire, nous pouvons voir comment les méchants se rassemblent pour éliminer l’équipe mutante alors qu’une menace se développe de l’intérieur.

Daredevil: Fin des jours Il a adopté une approche intéressante en racontant la dernière histoire de Matt Murdock / Daredevil. Depuis le journaliste Ben Urich, enquête sur les derniers jours de Matt Murdock et la confrontation finale entre Daredevil et Kingpin.

Alors que X-Men: The End a peut-être été la plus grande série en longueur, Fantastic Four: The End Il pourrait être le plus vaste, car il présente presque tout l’univers Marvel tout en faisant face à une guerre galactique et les Quatre Fantastiques brisés par la perte et la douleur, sont obligés de rejoindre pour leur bataille finale.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.