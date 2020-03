Wolverine est officiellement plus petit que le plus petit Runaway

Partager

Le carcajou est une arme vivante indestructible. Mais le plus petit Runaway, une fille de 13 ans avec une force énorme, est déjà plus bas.

Les fugueursCe n’est pas une série à prendre au sérieux, car c’est purement amusant pour les adolescents. En tant qu’enfants de méchants ténébreux dévorés par leur propre ambition, les héros adolescents sont habitués à être méprisés. Cela inclut Molly, la plus jeune du groupe, et une fille qui était parfois considérée comme impuissante et non menaçante même par ses propres coéquipières. Elle peut déjà être fière de sa croissance car elle est plus grande que Wolverine comme on peut le voir sur la couverture du prochain Runaways numéro 34.

Les fans de Wolverine ils savent que le Héros X-Men il a un trait dans la bande dessinée que son incarnation cinématographique, interprétée par Hugh jackman, ne partage pas. Le Logan d’origine est assez bas, car il ne mesure que 5 pieds 3 pouces, soit 1,61 mètre. Cela laisse le mutant comme l’un des héros de merveille plus petit, mais son caractère en fait l’un des plus difficiles. Alors que l’acteur mesure 1,88 mètre.

Ceci est la couverture du numéro 34 de Runaways.

Nous pouvons voir comment Wolverine vous montre le chemin vers un portail Krakoa à Molly. Contrairement à l’émission de télévision, Molly de la bande dessinée est la fille de mutants avec des pouvoirs qui proviennent d’un Gen X. La jeune femme ne semble pas tout à fait prête et regarde Logan très difficile. Donc, si cela devait être intimidant, cela ne semble pas fonctionner.

Bien sûr, la taille n’est pas une mesure des mérites d’une personne, quelle que soit sa puissance. Même quand Molly avait était faible, était encore physiquement le plus fort de la Les fugueurs. Vous devez donc écouter Wolverine si vous voulez apprendre à être une meilleure héroïne Univers Marvel.

