Wolverine et Spider-Man font partie des Quatre Fantastiques

Quelque chose de très grave doit se produire dans l’univers Marvel pour que Wolverine et Spider-Man faire partie de Fantastic Four.

Wolverine et Spider-Man ils deviennent membres de la Fantastic Four faire face à la Kree / Skrulls lors du prochain événement Empyre. Depuis leurs débuts dans les bandes dessinées Marvel, le groupe a présenté différents héros en plus de Reed, Sue, Ben et Johnny, il est donc normal de voir différents personnages avec les uniformes de l’équipe.

Wolverine et Spider-Man ont été membres de Fantastic Four dans les bandes dessinées précédentes telles que Fantastic Four numéro 347, avec Hulk et Ghost Rider (Danny Ketch). Aussi dans L’incroyable Spider-Man numéro 657Johnny Storm donne à Peter Parker sa place dans le groupe après sa mort apparente dans un combat dans la zone négative. Spider-man accepterait le poste pendant que l’équipe faisait la transition vers Future Foundation.

Dans un aperçu de Fantastic Four Numéro 21 par Dan Slott et Sean Izaakse, Wolverine et Spider-Man ils portent les costumes de la célèbre équipe Marvel à côté de Valeria et Franklin Richards. La couverture de Nick Bradshaw C’est un lien pour le prochain événement Empyre.

La Terre dépend de cette nouvelle équipe.

Dans cette histoire, le Fantastic Four principaux Reed, Sue, Ben et Johnny ils sont dans l’espace, cela dépend donc de Franklin, Valeria, Wolverine et Spider-Man arrêter la menace sur Terre que le Skrulls et les Kree.

La tenue bleue s’adapte parfaitement à Wolverine et Spider-Man, il sera intéressant de voir comment ils convainquent les humeurs Logan que vous portiez le costume au lieu de vos vêtements habituels. Tandis que Peter Parker Il n’a pas eu de problèmes avant de mettre à jour son look.

Le prochain événement Empyre sera énorme. Au lieu de se battre, Skrull et Kree ils sont prêts à s’unir et à attaquer la terre, dirigés par Hulkling, également connu comme le roi de l’univers.

Synopsis de la bande dessinée de Marvel Fantastic Four Numéro 21: «Avec les Quatre Fantastiques, ils sont dans l’espace, vers qui Powerhouse et Brainstorm peuvent se tourner pour faire face à la crise sur Terre? Seulement Spider-Man et Wolverine, bien sûr! »

