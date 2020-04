Wolverine et Witchblade ont le mariage le plus improbable de Marvel

Il est l’un des couples les plus improbables des bandes dessinées, mais Wolverine et Witchblade étaient légalement mariés dans un croisement de Marvel et Top Cow.



En plus d’être deux des personnages de bandes dessinées les plus emblématiques des années 1990, Wolverine et Witchblade ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Cependant, les deux avaient l’un des romans et des mariages les plus étonnants de l’histoire de la bande dessinée. En 2004, Logan et Sara Pezzini se sont rencontrés et se sont mariés dans Witchblade / Wolverine No. 1 de Chris Claremont et Eric Basaldua. Bien que cela puisse sembler un hack stupide pour un crossover, la présence de Claremont, le légendaire écrivain X-Men qui a fait de Wolverine une icône, donne à la procédure une légitimité que de nombreux crossovers d’éditeurs n’ont tout simplement pas.

Alors que Wolverine a une histoire de relations célèbres et tumultueuses, Witchblade est généralement la détective sensée Sara Pezzini, et elle n’est pas l’une des premières à se marier, d’autant plus qu’il s’agit de son premier mariage dans les bandes dessinées. Tous deux souffraient d’amnésie, ni Logan ni Sara n’étaient dans leur état mental normal lorsqu’ils se sont mariés, et tout formait un plan élaboré pour séparer Sara des pouvoirs mystiques de la sorcière.

Après que les deux héros ont découvert qui ils sont, Logan et Sara sont devenus furieux et ont vaincu la foule d’Odessa et Kaylie, un jeune mutant qui a essayé de manier la Witchblade elle-même. Alors que les deux jeunes mariés récupèrent avec succès la Witchblade et affrontent les gangsters, Logan et Sara prouvent qu’ils forment un assez bon couple, même sans amnésie.

En tant que héros, Wolverine et Witchblade sont des pôles opposés. Sara est une détective, utilisant ses esprits et ses pouvoirs de déduction autant (sinon plus) que ses super pouvoirs. Pendant ce temps, Wolverine est le type de super-héros qui dépend de ses pouvoirs et de ses capacités de régénération pour gagner des combats.

À la fin du croisement, nous voyons à quel point les deux personnalités sont différentes et complémentaires l’une de l’autre. Wolverine est inconscient et Sara n’a nulle part où aller. Elle est sur le point d’être forcée par un contrôle mental de sauter d’un immeuble et de se suicider. Avec seulement le pouvoir de son intellect, Sara résiste au contrôle de l’esprit. Cela donne suffisamment de temps à Wolverine pour guérir, récupérer et attaquer sauvagement ses ravisseurs.

En fin de compte, Sara et Logan savent qu’ils se sont mariés sous l’influence du contrôle mental, mais dans un moment tendre, les deux héros reconnaissent qu’il y a une véritable étincelle entre eux.

Le mariage de Witchblade et Wolverine pourrait être la romance la plus étrange des X-Men, et cela en dit long. La tragédie de l’histoire réside dans le fait que Sara et Logan étaient un bon couple. Et quand il s’agissait des relations de Logan, épouser Sara n’était pas sa pire décision.

Alors que le statut de Logan et Sara en tant que héros de deux univers complètement différents signifiait que leur relation était vouée à l’échec dès le départ, les deux sont toujours légalement mariés. Et quelque part dans l’une des nombreuses réalités alternatives de Marvel, cette étrange paire de bandes dessinées peut encore être ensemble.

