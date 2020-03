Wolverine fait partie de l’équipe anti-héros Marvel la plus brutale

Lorsque l’Univers est en danger d’une guerre dans les enfers, seuls Wolverine et une équipe d’anti-héros Marvel peuvent résoudre la situation.

S’ils se réunissent Wolverine, Punisher et Ghost Rider… Qu’est-ce qui peut mal tourner? Attention SPOILERS de Ghost Rider numéro 5 par Ed Brisson, Juan Frigeri, Jason Keith et Joe Caramagna qui rassemble ces trois anti-héros Marvel.

L’enfer devient hors de contrôle dans le Univers Marvel et Cavalier fantôme Il semble être en route vers une guerre cosmologique entre les forces les plus puissantes de tous les enfers. Mephisto a été détrôné, Johnny Blaze a assumé le rôle du roi de l’enfer, Lilith a uni ses forces avec Belasco pour faire un coup d’État contre Blaze. En outre Blackheart Il s’est levé et a ses propres plans.

Pour lutter contre toutes les menaces, une équipe des anti-héros Marvel les plus emblématiques de tous les temps a été constituée: Wolverine, Punisher et Danny Ketch, le nouveau Ghost Rider.

La bande dessinée commence par Château de Frank vérifier les débris du terminal de croisière de Manhattan complètement en feu. Punisher inspecter un ensemble de pistes de motocyclettes sur le terrain, jusqu’à Wolverine Cela l’interrompt. Il est surpris de voir Logan à l’extérieur de Krakoa, mais lui dit qu’il devait revoir la scène pour s’assurer que la personne responsable n’était pas un mutant. Cependant, tout indique un seul coupable: un Ghost Rider comme Danny Ketch.

Les deux anti-héros Marvel recherchent Danny Ketch Pour lui faire face. Avant que la bataille ne se termine tragiquement, Le gardien intervient et arrête le combat, expliquant que Johnny Blaze, est de plus en plus instable et violent, il était également responsable de la destruction.

Sans doute, Ghost Rider de Danny Ketch Il est le membre le plus puissant de ce groupe, car il possède de nouvelles compétences impressionnantes. Danny a troqué son crâne et sa chaîne en feu contre une coquille en forme d’insecte, un casque en métal et une énorme épée. Des balles rebondissent sur lui, et les griffes de Wolverine le transpercent, et son corps est simplement reformé comme s’il était fait d’argile.

Seulement si Cavalier fantôme rejoint Wolverine et Punisher, ils formeront une équipe d’anti-héros Marvel suffisamment puissants pour être la seule chance de sauver l’Univers dans la guerre infernale entre Belasco, Lilith, Blackheart et Johnny Blaze.

