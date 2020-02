Wolverine La fin. La famille vous tuera, à la fin

Logan est vieux, à moitié fou, mais si vous réveillez le Wolverine, préparez-vous aux conséquences!

La dernière bataille du mutant le plus célèbre avec des griffes vient par surprise, avec une mort, avec une invitation et avec un mystère. Wolverine va devoir se réveiller pour affronter de nouveaux ennemis, mais il ne changera pas ses habitudes. Ils disent que le vieux chien n’apprend pas de nouveaux trucs, mais s’ils sont bons, pourquoi changer?

L’ORIGINE DE «LA FIN»

C’était le début du 21e siècle, et la Maison des idées Il avait laissé toute la crise derrière lui et ses personnages avaient de nouveau la force d’antan. Les changements avaient fonctionné et la maison d’édition avait du sang neuf pour renouveler ses lignes, ou pour en créer d’autres. Le concept de Wolverine La fin est le même que d’autres œuvres comme Hulk et Punisher du même titre, un requiem pour un personnage qui était vivant et qui donnait des coups de pied, et qui avait de nombreuses années à vivre. Le résultat a été une poignée de bonnes histoires où les éditeurs se sont tournés vers des équipes créatives de qualité éprouvée: Ennis et Corben ils se sont occupés de Château de Frank, Chris Claremont il a écrit la fin de la série qu’il a commencé avec son Seconde Genèse ou Peter David que je porte au sommet du Colosse émeraude. Pour Wolverine, un scénariste a été choisi qui a déjà montré sa main au personnage en ne créant ni plus ni moins que son origine, Paul Jenkins, et à un dessinateur légendaire en Europe qui n’avait pas tant d’affiche aux États-Unis, Claudio Castellini.

Logan Il est revenu là où il est né, au Canada, il est vieux, il n’est plus le même depuis longtemps, et les souvenirs s’accumulent trop dans son âme. Mais ce n’est pas fini, une lettre étrange, une invitation réveille la bête en elle. Mais ce n’est pas pareil, il est fatigué, il est encore sauvage, mais maintenant il ne distingue pas les amis des ennemis, ni le vrai du faux. La route va l’emmener partout dans le monde, laissant la montagne où il s’est caché, et tout a changé, et seuls ses anciens instincts peuvent le sauver de l’ennemi qui mène toute sa vie d’adulte derrière lui: Arme X.

TOUT COMMENCE À L’ENDROIT O IT IL A COMMENCÉ

Le scénariste britannique avait écrit les premiers pas de Wolverine, avant d’être Logan, et cette fin semblait être l’occasion idéale pour boucler le cercle. Mais au lieu de chercher une ancienne base, il décide de créer tout le scénario pour pouvoir raconter la dernière grande bataille du mutant le plus populaire de Marvel. Cela commence par la mort d’un ennemi, qui n’était plus, et cela montre que tout le monde peut changer, sauf Logan.

De là, tout commence à être une course contre lui-même. Il est seul et des surprises s’accumulent pour lui faire douter de lui-même et de ses valeurs. Alors que le monde vous frappe fort, les choses ont changé, il y a de nouveaux criminels, de nouveaux Hommes X, de nouvelles règles, tout cela n’est que complications, obstacles. Mais ce qui fait vraiment mal à voir, c’est que le vieux personnage découvre que toutes les valeurs qu’il défendait ont changé, qu’il ne les comprend pas ou ne les respecte pas. Mais ce sont encore des valeurs à défendre avant tout, bien que de temps en temps certaines règles soient ignorées.

Une légende de la bande dessinée européenne

Claudio Castellini est un auteur bien connu aujourd’hui, plus retraité qu’actif, ses travaux ont été assez remarquables en Italie, aidant Nathan n’a jamais est devenu le phénomène qu’il est, ou que Chien Dylan ont une esthétique propre dont on se souvient toujours. Mais sur le marché américain, au moment de cette bande dessinée, il était assez méconnu, après Wolverine The End, a reçu suffisamment d’attention pour faire un album de Silver Stele qui est parmi les mieux dessinés du personnage. Dans cette collection, il met l’accent sur ses deux meilleurs points, sa capacité à raconter couramment et sa spectaculaire. Castellini peut créer un impact avec presque tout ce qu’il dessine, mais cela ne porte pas atteinte à sa capacité à raconter l’histoire, ce qui lui fait créer de grandes compositions avec des scènes puissantes, mais cela n’entrave pas l’histoire.

Cette bande dessinée réunissait deux auteurs à leur meilleur, le résultat a suscité de grandes attentes. Il est conforme à beaucoup d’entre eux, mais il est un peu loin de ce que le reste des histoires de «The End» a présenté. Ils étaient plus ambitieux et boitaient parfois, mais dans le cas présent, il ne risque pas et présente une aventure d’un vieux Wolverine dans un monde qui a trop changé pour lui, une histoire classique, mais sans risques. L’atmosphère qu’il crée est presque plus intéressante que le développement du personnage dans l’intrigue. Jenkins lui-même, après avoir écrit Spiderman et Batman, il a presque complètement abandonné les bandes dessinées des grandes entreprises en raison de l’impossibilité de changer quoi que ce soit, selon l’auteur, le statisme imposé par la rédaction, n’a laissé aucune liberté de création, et c’est un de ces cas. Parce que Wolverine est toujours Wolverine, plus vieux, mais qui n’évolue pas, peut-être qu’un vieux chien ne peut pas apprendre de nouveaux trucs, mais dans ce cas, le chien n’était pas autorisé à apprendre.

Wolverine: The End (BD 100% Marvel HC)

Titre: Wolverine La fin

Auteur: Paul Jenkins

Édition: Couleur. En espagnol

Format: Relié

Illustrateur: Claudio Castellini

ISBN: 9788413342627

Nombre de pages: 152

Description: Contient Wolverine: le temps de Fin 1-6 est passé pour Logan, qui a vu ses amis tomber alors qu’il était en sécurité grâce à ses pouvoirs régénérants. Le moment est venu de vous lancer dans un voyage de découverte de soi dans lequel vous verrez les grandes questions qui ont saisi votre existence depuis plus longtemps que vous vous en souvenez.

JOTA (J.C.Royo)

Le meilleur

Le magnifique dessin de Castellini

Pire

Cela ne ressemble pas à une fin.

