Wolverine pense que la nouvelle maison des X-Men est une grande pièce de danger

Avertissement: SPOILERS for Wolverine # 1

Carcajou considère la nouvelle maison des X-Men, l’île vivante Krakoa, comme une grande salle de danger. La relance des X-Men de Jonathan Hickman a vu les X-Men s’installer à Krakoa, et toute la nation mutante s’y rassemble. Les Nations Unies ont accepté une amnistie sans précédent, permettant même aux mutants les plus corrompus – comme de véritables néo-nazis comme Fenris – de s’installer à Krakoa.

Bien sûr, lorsque le Krakoa a été introduit à l’origine en 1975, le X-Men # 1 géant, l’île était un prédateur qui consommait de l’énergie mutante. Les X-Men gardent Krakoa bien nourri, avec mutantd offrant un fragment de leur énergie vitale afin de satisfaire son appétit. Certains ont théorisé que Krakoa est essentiellement un piège à mouches géant Vénus, une possibilité inquiétante évoquée dans Fallen Angels # 1. Ce numéro présentait une scène dans laquelle Kwannon lui a coupé le pouce et a vu une goutte de sang faire fleurir une fleur de Cracovie. Un instant plus tard, un papillon Krakoan atterrit sur la blessure, comme attiré par elle. Tout cela semble plus qu’un peu dérangeant.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: X-Men repensé pour le MCU dans un fan art INCROYABLE

Wolverine # 1 confirme que Logan, pour sa part, ne considère certainement pas Krakoa comme sa maison. “Certains pensent que Krakoa est un refuge sûr”, se souvient-il en réfléchissant. “C’est le genre de pensée qui fait tuer des gens. Si cet endroit ne me donne pas de raison de faire confiance au sol sous mes pieds … alors je vais le traiter comme une série d’obstacles et de menaces. Un grand danger Pièce.”

Wolverine ne semble pas particulièrement épris du nouveau statu quo des X-Men, et c’est un développement assez fascinant. Fallen Angels # 1 a suggéré que Krakoa sonde psychiquement ses habitants et génère des odeurs qui les mettront à l’aise; Kwannon, formé dans les temples du Japon, reflète que l’air krakoan sent le jasmin. Il est tout à fait possible que Krakoa fasse beaucoup plus pour créer un sentiment d’appartenance aussi; que cela affecte l’esprit des mutants lorsqu’ils voyagent à travers les passerelles et les manipule pendant qu’ils sont sur l’île. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que Wolverine a développé une certaine résistance aux intrusions psychiques, ce qui explique peut-être pourquoi il se méfie toujours de Krakoa.

De manière inquiétante, X-Force # 1 a révélé que Krakoa générait des prédateurs pour chasser les mutants. L’un de ces monstres a attaqué Beast, et incroyablement il l’aurait permis de le tuer sans l’intervention de Wolverine. “Quel que soit l’enfer de cette chose, vous ne l’avez pas vue venir”, avertit Logan à l’époque. “Parce que vous vous sentiez à l’abri. C’est ce que fait Krakoa. Tout le monde se sent en sécurité.” Wolverine a révélé que la créature s’attaquait aux mutants depuis plusieurs jours, laissant une traînée d’os derrière elle. Compte tenu de X-Force # 1, il est difficile de ne pas conclure que Logan a raison de considérer Krakoa comme une salle de danger – une course à obstacles, avec des menaces invisibles et imprévisibles.

Carcajou #1 est maintenant en vente chez Marvel Comics.

Plus: Storm prend enfin le devant de la scène dans la relance des X-Men

Spider-Man fait face à Marvel Zombies: RESURRECTION chaque semaine en mai

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon