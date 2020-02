Wolverine transforme Dracula en un méchant beaucoup plus puissant

Dracula semble revenir à ses jours de gloire dans la nouvelle histoire de Wolverine de Marvel.

Attention SPOILERS de Wolverine numéro 1par Benjamin Percy, Adam Kubert, Frank Martin, Viktor Bogdanovic, Matthew Wilson, Cory Petit et Tom Muller. Dracula Il a toujours été synonyme d’horreur, de pouvoir et de mort. Après une expérience humiliante dans les bandes dessinées de les Vengeurs là où il était réduit à l’ombre de son ancien moi, il semble maintenant que ce sera à nouveau une menace sérieuse.

Dracula apparu pour la première fois dans les pages du marvel comics au début des années 70. Dans les décennies qui ont suivi ses débuts, le vampire a fait face à de nombreuses reprises aux Avengers, X-Men et Blade. Cette version est plus ou moins la même que son homologue littéraire conçue par Bram Stoker. Puisqu’il s’agit d’une créature mort-vivante d’un mal inimaginable qui vit du sang des autres et souffre de certaines faiblesses telles que la lumière du soleil.

Après avoir participé à une guerre civile contre les vampires en Transylvanie qui a finalement déclenché l’intervention des Avengers, Dracula a rassemblé ses forces dans la nation des vampires sous Paris. Mais maintenant Wolverine numéro 1, le Seigneur des Vampires revient dans la vie des mutants via une source hostile: Omega Red.

Omega Red atteint la nation mutante des X-Men en parcourant un portail sur l’île de Krakoa et en demandant l’amnistie que le professeur X a étendue à tous les mutants.

Cela ne convient pas Wolverine, qui voit immédiatement ce mutant comme une menace et se précipite pour attaquer. Magneto arrête Logan dans l’air et souligne que Omega Red Il est gravement blessé et n’est clairement pas venu chercher un combat. Encouragez ensuite Wolverine pour découvrir quelles circonstances ont conduit le méchant à visiter l’île, en utilisant son contrôle sur le métal pour lancer Wolverine par la porte de Krakoa.

Lorsque Logan atterrit de l’autre côté, il est en France, près d’une voiture accidentée pleine de cadavres empilés dans le coffre. Wolverine, toujours méfiant, retourne à Krakoa pour interroger son ancien ennemi, qui lui dit de visiter un club appelé L’Oubliette du Roi.

Lorsque Wolverine arrive au club, il se rend rapidement compte qu’il est plein de vampires qui le capturent et drainent de grandes quantités de son sang qui mènent ensuite son chef, Dracula. Avec l’aide d’un chasseur de vampires nommé Louise, Logan s’échappe et le couple fait une contre-attaque contre eux.

Alors que le facteur de guérison de Wolverine l’empêche de devenir un vampire, le sang consommé par Dracula Il a également un effet sur la créature mort-vivante. Lorsqu’il est vu pour la dernière fois, le Seigneur des Vampires peut marcher librement à la lumière du jour sans être endommagé par les rayons du soleil. Ce qui en fait tout à coup l’une des plus grandes menaces pour l’humanité et la nation des mutants de l’île de Krakoa.

