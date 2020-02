Wolverine tuera à nouveau tous les X-Men

Partager

Marvel est réinitialisé à X Men et dans les histoires de Wolverine Nous pouvons vérifier comment cela se termine avec tous vos amis.

Dans la bande dessinée Marvel Old Logan par Mark Millar et l’artiste Steve McNiven, Wolverine il a été amené à croire qu’il combattait des méchants et tuait en fait le X Men. Il semble que maintenant il les terminera à nouveau dans le redémarrage que Ben Percy, Viktor Bogdanovic et Adam Kubert ont préparé.

Dans le précédent que vous avez publié Marvel sur la nouvelle bande dessinée de Wolverine, nous pouvons voir comment Logan Il se réveille dans un endroit inconnu entouré de neige. Il dit qu’il ne se souvient pas où il est ni même qui il est. Mais ce qui est clair, c’est qu’il est un expert de la douleur. Il commente également qu’il a été empoisonné, vaincu, brûlé, abattu, électrocuté et crucifié, mais rien n’est comparable à la douleur qu’il ressent en tuant ses amis. X Men De vos propres mains.

Ensuite, ils nous montrent des moments avant ce meurtre et nous pouvons voir Wolverine marche le Île de Krakoa. Où le X Men, dirigé par le Professeur X, ont créé une nation libre et souveraine pour les mutants. Là, les héros et les grands méchants tels que l’Apocalypse ou la Magnéto sont les bienvenus.

Wolverine se demande à ces moments s’il est rare que quelqu’un qui voulait vous tuer soit votre voisin maintenant, et doute également que tout le monde mérite une seconde chance. Puis Krakoa entre dans un vieil ennemi. Il s’agit de Oméga rouge, un mutant russe très puissant qui a été un rival très problématique pour sa grande force, son endurance et son facteur de guérison accéléré. Sera-t-il coupable que Wolverine ait tué tous ses amis?

Synopsis officiel de la bande dessinée Marvel:

Wolverine numéro 1 de Ben Percy, Viktor Bogdanovic et Adam Kubert. LE MEILLEUR EST DE RETOUR! Logan a traversé beaucoup de choses. Il a été solitaire. Il a été un meurtrier. Il a été un héros. Il a été vengeur. Il a été en enfer et est revenu. Maintenant, alors que la nation de Krakoa rassemble toute la nation mutante, elle peut enfin être … heureuse? Il fait semblant de vivre avec sa famille tous ensemble et en sécurité, Wolverine a tout ce qu’il a toujours voulu … Mais il peut aussi tout perdre. De plus, Omega Rojo revient!

