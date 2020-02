Wonder Woman 1984 montre les ailes de l’armure dorée

Actualités du film DC Comics Partager

Les nouvelles photos de Wonder Woman 1984 dans un magazine, ils montrent plus en détail la grande splendeur de l’armure dorée.

Les nouvelles images du film Wonder Woman 1984 et la couverture du magazine Entertainment Weekly révéler une meilleure vision de l’armure Aigle royal de Diana Prince.

Gal Gadot fait ses débuts dans les films de DC Comics comme Diana Prince dans Batman V Superman: L’aube de la justice, avant que son histoire d’origine ne soit explorée en 2017. Réalisé par Patty jenkins, le premier opus fut un succès retentissant, et il ne fallut pas longtemps pour annoncer qu’une suite était en préparation. À l’origine, le grand retour de Wonder Woman allait sortir en novembre 2019, mais à la fin, nous pouvons le voir dans 5 juin 2020.

En plus de Gal Gadot, le film Wonder Woman 1984 aura le retour de Chris Pine comme Steve Trevor. Il sera intéressant de voir comment le personnage revient à la suite, et c’est l’un des principaux mystères entourant le prochain film de DC Comics. Kristen Wiig et Pedro Pascal rejoindre Wonder Woman 1984 comme Barbara Minerva, alias Cheetah et Maxwell Lord, respectivement.

La première bande-annonce du film d’action a été présentée en décembre, et maintenant Warner Bros. démarre l’élan marketing officiel avec de nouvelles images impressionnantes.

Visuellement, le nouveau film Wonder Woman sera spectaculaire.

Aujourd’hui, EW a révélé la couverture du magazine Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot vêtu de l’armure Golden Eagle qui a été aperçue pour la première fois sur l’affiche du film et a été vue à nouveau dans la bande-annonce. Des photos supplémentaires montrent Gal Gadot portant le costume classique rouge et bleu de Wonder Woman, ainsi que Diana faisant équipe avec le ressuscité Steve Trevor.

