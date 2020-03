Wonder Woman 1984 pourrait passer directement au streaming | .

Warner Bros envisage de sortir Wonder Woman 1984 directement au streaming via une version à la demande, renonçant entièrement à la diffusion en salles. Avec la fermeture des cinémas en réponse à la pandémie de COVID-19, les studios ont retiré plusieurs de leurs films de mars, avril et mai du calendrier de sortie la semaine dernière. Dans le même temps, beaucoup d’entre eux ont mis en avant leurs versions actuelles sur vidéo à la demande dès aujourd’hui, afin de les rendre disponibles pour les personnes qui veulent les regarder tout en s’auto-mettant en quarantaine à domicile.

Étant donné la nature encore fluide de l’épidémie de coronavirus, il n’est pas clair quand les choses reviendront à la normale – encore moins, comment les studios vont gérer le cauchemar logistique de reprogrammer tous leurs films retardés lorsqu’ils le feront. En tant que tel, il y a beaucoup de doute sur les plans de WB de sortir Wonder Woman 1984 dans les salles début juin, en supposant même que les salles ont rouvert à ce moment-là. Pour cette raison, le studio envisagerait sérieusement de sauter complètement la sortie théâtrale du film.

Selon The Wrap, le président du groupe Warner Pictures, Toby Emmerich, et ses meilleurs conseillers discutent des contournements de théâtres et lancent Wonder Woman 1984 directement en streaming via un service à la demande. La réalisatrice Patty Jenkins et le producteur exécutif Charles Roven n’ont pas encore été impliqués dans les pourparlers, mais ils souhaiteraient plutôt que le film soit reporté à une date de sortie en août. Le Wrap indique également que WB envisage spécifiquement de donner à Wonder Woman 1984 un lancement VOD afin de récupérer ses coûts, plutôt que de le publier sur HBO Max lorsque le service sera mis en ligne en mai.

Source: The Wrap