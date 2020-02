Wonder Woman 1984: première image de Kristen Wiig en tant que guépard

Nous pouvons déjà savoir à quoi ressemblera l’actrice Kristen Wiig en tant que guépard dans le film de DC Comics, Wonder Woman 1984

Un nouvel art promotionnel pour Wonder Woman 1984 réalisé par Patty Jenkins a été divulgué, et nous offre une première image de Kristen Wiig complètement transformée en Cheetah.

Les fans de Wonder Woman se demandent à quoi ressemblerait Kristen Wiig comme Cheetah depuis que la star de Ghostbusters a été choisie comme Barbara Anne Minnerva dans la suite réalisée par Patty Jenkins, et maintenant nous avons une première image réelle du méchant complètement transformée par courtoisie d’un nouvel art promotionnel de WW84.

Cette version du personnage semble être assez proche de la bande dessinée, bien qu’elle soit un peu moins féline que son homologue plus animale. En fait, cela ressemble un peu plus à Cheetarah de Thundercats, mais nous pouvons ressentir différemment une fois que nous la voyons en action réelle.

Dans sa prochaine aventure cinématographique, Wonder Woman fait un grand saut vers l’avenir et atterrit dans les années 80 où elle devra affronter deux nouveaux ennemis: Max Lord et Cheetah.

Dans Wonder Woman 1984, la réalisatrice Patty Jenkins revient aux commandes et Gal Gadot prend le rôle principal. C’est la suite que Warner Bros. Pictures a faite depuis le premier film qui a joué dans la DC Superheroine dans “Wonder Woman” en 2017 et qui a battu des records, avec 822 millions de dollars au box-office mondial. Le film met également en vedette Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord, Robin Wright comme Antiope et Connie Nielsen comme Hippolyta.

Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot et Stephen Jones produisent le film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Wesley Coller sont les producteurs exécutifs.

Patty Jenkins réalise le film à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns & David Callaham, avec une histoire de Jenkins & Johns et basée sur des personnages de DC. Le réalisateur compte à nouveau plusieurs membres de l’équipe de Wonder Woman, dont le directeur de la photographie Matthew Jensen, la décoratrice nominée aux Oscars Aline Bonetto (“Amélie”) et la créatrice de costumes oscarisée Lindy Hemming ( “Topsy-Turvy”). L’assemblée est en charge de Richard Pearson, nominé aux Oscars («United 93 [Vuelo 93]”). La musique est l’œuvre du compositeur oscarisé Hans Zimmer (“Dunkerque”, “Le Roi Lion”).

Cinemascomics.com | Cinéma, BD et séries