Wonder Woman 1984 repoussée au mois d’août, toujours au cinéma

Wonder Woman 1984 ne va pas être diffusé en streaming, mais cela nous frappera un peu plus tard que prévu. Deadline rapporte que le film DC, qui met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal et Kristen Wiig, sortira désormais le 14 août au lieu du 5 juin initialement prévu.

Deadline rapporte que le plan était toujours de donner au film une sortie en salles, malgré le rapport – rapidement démenti par Warner Bros. – qu’une sortie sur HBO Max était envisagée. Le blockbuster est trop médiatisé pour que le studio se laisse aller directement dans les maisons sans une sortie en salle qui augmentera les revenus accessoires de la visualisation à domicile.

«Lorsque nous avons éclairé la guerre mondiale en 1984, c’était avec la ferme intention d’être visionné sur grand écran et nous sommes ravis d’annoncer que Warner Bros Pictures présentera le film au cinéma le 14 août. Nous espérons que le monde sera dans un endroit plus sûr et plus sain d’ici là », a déclaré le président du Warner Bros Motion Picture Group, Toby Emmerich, dans un communiqué.