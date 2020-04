Wonder Woman 1984 sera connecté à Batman v Superman

Le film Wonder Woman 1984 est le grand pari de Warner Bros / DC Comics pour cette année et aura également des références à Batman v Superman.

De toute évidence, les deux grands héros de Batman v Superman n’apparaîtra pas dans Wonder Woman 1984, mais il y aura toujours plusieurs références qui placeront le film dans le même univers cinématographique.

Le film de 2016 Batman v Superman: l’aube de la justice a donné peu d’informations sur Diana Prince (Gal Gadot), car l’important est qu’il appréciait au bon moment de pouvoir aider l’homme d’acier et le chevalier noir contre Doomsday. Heureusement dans Wonder Woman 1984Nous pouvons voir comment le protagoniste travaille au Smithsonian Museum pour garder une trace de tout élément dangereux ou mystique, et vit dans le complexe Watergate. Où vous avez une vue dans n’importe quelle direction de Washington et pouvez surveiller le gouvernement des États-Unis. “

De quoi parlera le film?

Wonder Woman 1984 est la suite du succès de 2017, à l’époque où l’action se déroulait dans la Première Guerre mondiale, mais maintenant il y aura un grand saut jusqu’aux années 80. Diana Prince est toujours une grande héroïne mais elle agit dans l’ombre. Le Dr Barbara Minerva (Kristen Wiig) trouve un objet ancien très puissant exaucant des souhaits. Ce sera quelque chose que le méchant du film Max Lord (Pedro Pascal) utilisera à son avantage. Cela conduira l’héroïne de DC Comics à vouloir que Steve Trevor (Chris Pine) revienne, mais lui fera perdre ses pouvoirs.

J’espère qu’il a plus de liens avec le film Zack Snyder Batman v Superman: l’aube de la justiceBien que nous le découvrirons lors de son ouverture à l’été 2020. Bien qu’ils puissent retarder leur arrivée dans les cinémas en raison de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus.

Vous voulez voir Wonder Woman 1984? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.