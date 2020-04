Wonder Woman a exposé les nazis & # 039; Plan le plus fou pour vaincre l’Amérique

La version cinématographique de Wonder Woman a fait ses débuts dans le monde pendant la Première Guerre mondiale, mais dans le domaine de DC Comics, c’est l’étrange rencontre de Diana avec les nazis derrière la Seconde Guerre mondiale qui s’est avérée la plus mémorable. Pourquoi? Parce que les méchants étaient déterminés à faire tomber les États-Unis … avec du lait.

Au fil des décennies, Wonder Woman n’a pas manqué d’étranges aventures, de traverser le multivers pour combattre la tempête X-Men, et même de perdre le titre de “ Wonder Woman ” pour avoir perdu une course à travers une pluie de météores. Mais c’était l’une des premières aventures de Diana Princes, Sensation Comics # 7 de 1942 qui a vu l’Amazon déjouer le plus étrange, ou tout au moins le complot le plus compliqué pour détruire l’Amérique.

Passant devant une mère en deuil sur le chemin du travail, Diana intervient pour lui apporter son aide. Elle apprend que le fils de la femme aînée venait de mourir de malnutrition et que la fille de la femme frappe également à la porte de la mort. Puisqu’elle est un héros même déguisé, Diana propose d’acheter du lait pour la mère en deuil pour elle et sa fille, mais elle est choquée par le prix. “Vingt-six cents le quart! Eh bien, c’est scandaleux!” S’exclame Diana au commis de magasin. Sans perdre de temps, elle se dirige directement vers l’International Milk Company, qui est apparemment une chose, et fait irruption dans le bureau du président. Le président a fait un monologue avant de jeter Prince dans votre trappe à méchants traditionnelle, après quoi une paire de crétins l’a amenée à l’usine de la société.

Refusant de répondre à leurs questions, les hommes de main décident de noyer Diana – dans du lait, évidemment – à l’arrière d’un camion-citerne. Une fois scellée, Diana se transforme en Wonder Woman et brise un trou dans le réservoir de lait, amenant le conducteur à s’arrêter pour réfléchir à la raison pour laquelle ils sont maintenant traînés par une bousculade de chats. Avec le lasso de la vérité et l’aide de Steve Trevor, ils en déduisent que la baronne Paula von Gunther, maîtresse de sperme nazie, est derrière l’intrigue.

Dans l’espoir de faire sortir la baronne, Wonder Woman organise en quelque sorte rapidement un énorme défilé, hissant une bannière que “The International Milk Company affame les enfants de l’Amérique !!” Le plan fonctionne et peu de temps après, elle est appréhendée par les sbires de la baronne et attachée à un wagon-citerne (encore une fois rempli de lait), qui devrait être roulé en descente dans un tas d’explosifs. Mais d’abord, la baronne commence son monologue de méchant requis et explique comment le plan ultime était d’augmenter les prix pour priver les enfants américains de lait, expliquant: “Votre génération montante sera affaiblie et éclipsée! L’Allemagne, dans vingt ans, va conquérir votre lait – les jeunes affamés et gouverneront l’Amérique! “

Se libérant facilement de ses contraintes, Wonder Woman jette un arbre sur les rails pour arrêter le train et, avec Steve Trevor, vaincre les voyous de von Gunther et amener le meneur de clan en détention. Les deux derniers panneaux voient Wonder Woman (maintenant de nouveau déguisée en Diana Prince) lisant un journal sur les exploits du héros et ressentant le ressentiment que l’attention ne lui est pas directement accordée. Et dans le panneau final, qui pourrait faire penser que toute cette question était peut-être un complot de l’International Milk Company, voit Prince – comme WW encore – bercer des bébés et déclarer que le lait est “la nourriture parfaite! Des enfants forts et en bonne santé aujourd’hui une Amérique sûre et heureuse demain. “

Alors que la couverture du premier numéro presque contemporain de Captain America le voit ceinturer Hitler au visage, Sensation Comics # 7 donne aux fans Wonder Woman combattre le bon combat à la maison. Pour l’Amérique. Et pour le calcium!

