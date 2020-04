Wonder Woman capture le méchant Maxwell Lord dans de nouvelles images de film

Diana Prince (Gal Gadot) a capturé Maxwell Lord (Pedro Pascal) sur son Lasso de vérité dans un nouveau Wonder Woman 1984 image. La réalisatrice Patty Jenkins et Gal Gadot se réunissent pour le hit de 2017 de Wonder Woman. Un autre film de super-héros d’époque se déroulant dans les années 1980, le prochain projet Warner Bros.et DC Films voit le personnage titulaire au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La nouvelle ère apporte de nouveaux ennemis pour le héros, y compris Pedro Pascal, un puissant méchant homme d’affaires.

Initialement prévu pour sortir en novembre dernier, Warner Bros.a poussé Wonder Woman 1984 à juin de cette année parce qu’ils voulaient toujours une sortie estivale comme ils l’avaient fait pour Wonder Woman. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus qui a stoppé Hollywood, son déploiement a été repoussé une fois de plus, bien que quelques mois seulement en août. Quoi qu’il en soit, la campagne de marketing pour Wonder Woman 1984 se poursuit avec la sortie de quelques images haute résolution.

Empire Magazine (via Mikhail Villareal) a dévoilé trois nouvelles photos promotionnelles du film DCEU réalisé par Jenkins en conjonction avec leur long métrage de Wonder Woman 1984. Le premier met en vedette Diana au milieu de la bataille, tandis que le second révèle Barbara Ann Minerva aka Cheetah (Kristen Wiig) marchant dans une ruelle avec une esthétique significativement différente des images précédentes d’elle du film. Le plus intéressant du groupe, cependant, était l’image de Lord liée au Lasso de vérité de Wonder Woman. Découvrez les photos.

L’image de Lord est liée à l’image de la bataille de Diana et Cheetah qui a été révélée auparavant par le même magasin. Lors de la bataille, les deux dames se font face tandis que Lord peut être vu sur le sol, libre de captivité. De son apparence, Cheetah est venu à son secours. Cela laisse entendre que Lord et Minerva sont dans une sorte de relation. Une image différente publiée le mois dernier a vu les deux partager un moment intime l’un avec l’autre. Bien qu’il ne soit pas clair quelle est la vraie nature de leur relation, il est possible que Cheetah soit quelque peu attiré par Lord, la forçant à traverser Diana. Dans la première bande-annonce de Wonder Woman 1984, les femmes semblent être proches les unes des autres, Minerva demandant même si la princesse Themysciran a déjà été amoureuse.

Commercialisé comme un vendeur de rêves, le seigneur de Pascal aurait très bien pu séduire Minerva pour travailler pour lui – ou du moins, profiter de son attirance pour lui, sachant son amitié avec Diana. Il utilise cela pour se rendre à la déesse amazonienne, plus probablement pour une raison néfaste. Après tout, le personnage est présenté comme la personnification de la cupidité. En dehors des joueurs susmentionnés, il est également curieux de voir comment Steve Trevor (Chris Pine) s’intègre dans tout cela. Mis à part les questions sur la façon dont il est capable de revenir d’entre les morts, on ne sait toujours pas comment il prend en compte Wonder Woman 1984.

