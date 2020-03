Wonder Woman copie l’un des Avengers les plus forts

Dans DCeased: Unkillables, Wonder Woman emprunte un dernier coup sanglant à l’un des Avengers les plus forts de Marvel (avis de spoiler)

Tout au long de DCeased, les lecteurs ont été exposés à un choc après l’autre. Dans la sombre réalité alternative de la série, la plupart des héros et des méchants de l’univers DC ont été exposés à l’équation anti-vie et transformés en zombies, Batman étant l’un des premiers à tomber. Au cours de ses deux premiers numéros, DCeased: UnkillablesElle a poursuivi cette tendance, montrant aux lecteurs un moment choquant après le suivant, et Wonder Woman joue dans l’un d’eux en copiant l’un des Avengers les plus forts de Marvel.

Au milieu d’un désaccord intense lors d’un rassemblement de méchants, Ravager, qui a de brefs aperçus de l’avenir immédiat, avertit soudainement Vandal Savage de fuir. Interrogé par Vandal sur ce qu’il voit, Ravager, qui vient de sauver son père du vieux méchant, dit qu’il ne veut pas gâcher la surprise. Plus arrogant que jamais, Vandal est lent à entendre l’avertissement, affirmant qu’il est en vie depuis 53 000 ans et qu’il est rarement surpris.

À ce moment, Wonder Woman fait irruption sur le flanc de la montagne. Ses yeux sont rouges et elle est couverte de sang. Les yeux écarquillés de surprise, Savage dit l’évidence: “Wonder Woman est un zombie.” Toujours en conservant sa force amazonienne, Wonder Woman commence son assaut contre les méchants en déchirant sauvagement Vandal en deux.

Bien qu’il s’agisse d’une scène extrêmement brutale, ce n’est pas la première fois qu’un héros écrase littéralement un autre personnage. En fait, les “Avengers” ont utilisé la “déchirure du corps” à plus d’une occasion, en particulier Sentry, un héros qui était aussi puissant pour l’équipe Marvel que Wonder Woman pour ses collègues membres de la Ligue de justice.

En 2004, dans la série New Avengers Brian Michael Bendis et David Finch, plusieurs héros qui constitueraient éventuellement l’équipe se sont battus pour contenir une fuite dans une prison surveillée appelée Raft. Pendant le conflit qui a suivi, Luke Cage et Spider-Woman ont lutté pour contenir le symbiote psychotique Carnage. Lorsqu’il apparaît que les deux héros sont sur le point d’être submergés, Sentry apparaît sur la scène et les sauve en attrapant Carnage, en volant dans l’espace et en divisant le méchant en deux.

Cependant, cet incident n’était qu’un précurseur de ce qui allait arriver. Sous la manipulation de Norman Osborn lors de l’événement Marvel 2009, Siege, Sentry a affronté son compatriote Avenger, Ares. Après une confrontation aux proportions épiques, Sentry a eu recours à la même tactique qu’il avait utilisée contre Carnage cinq ans plus tôt, saisissant son adversaire et le divisant à nouveau en deux.

Ce n’est pas non plus la première fois que DC emprunte une idée à son principal concurrent. L’idée même des super-héros zombies a été initialement publiée par Marvel en 2005 avec la création de la série. Zombies Marvel écrit par Robert Kirkman, le co-créateur de la série de bandes dessinées Walking Dead qui a ouvert la voie au phénomène culturel zombie pour la plupart des personnages de la dernière décennie.

Alors que Sentry et Wonder Woman ont déchiré leurs ennemis dans deux contextes très différents, les deux moments ont montré à quel point ces héros respectifs sont vraiment forts. Bien que ses capacités n’aient jamais été remises en question, ces moments ont montré à quel point sa super force pouvait être vraiment dévastatrice lorsqu’il était utilisé sans limitation.

Malgré le fait que le monde de DCeased est mort, Unkillables continuera et DCeased: Dead Earth suivra, et les deux séries présenteront à coup sûr des affichages plus monstrueux des héros morts-vivants de ce monde sombre.

