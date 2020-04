Wonder Woman et Steve Trevor voyagent dans une nouvelle région en 1984 Image

Un nouveau A gagnéder Woman 1984 l’image montre Diana (Gal Gadot) et Steve Trevor (Chris Pine) dans un nouvel emplacement. La suite très attendue de DC arrive dans les salles de cinéma en août après avoir été repoussée de juin en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que certains ont exprimé leur doute que le film fera sa nouvelle date de sortie (comme dans le cas de la star Connie Nielsen), jusqu’ici Warner Bros fonctionne comme si elle le ferait. Il y avait de brèves rumeurs qui suggéraient que Wonder Woman 1984 pourrait plutôt être diffusé en streaming, mais Warner Bros.et la réalisatrice Patty Jenkins ont insisté sur le fait qu’elle obtiendrait une représentation théâtrale comme prévu.

Wonder Woman 1984 reprend des décennies après Wonder Woman de 2017, qui a introduit Diana dans le monde de l’homme dans le contexte de la Première Guerre mondiale. La Diana de 1984 travaille au Natural History Museum de Washington DC et a noué une amitié avec Barbara Minerva ( Kristen Wiig), que les fans connaissent plus tard, devient le méchant Cheetah. Malgré cette vie apparemment domestique, Diana protège toujours l’humanité des ombres et Wonder Woman 1984 la verra prendre une nouvelle menace sous la forme de l’homme d’affaires Maxwell Lord (Pedro Pascal). Le plus intriguant, cependant, est le retour de Steve, car il est apparemment mort dans le premier film.

Steve a été une partie importante du matériel promotionnel de Wonder Woman 1984, allant même jusqu’à la première bande-annonce du film. Cette nouvelle image, du magazine Total Film (via GamesRadar), place Diana et Steve dans un endroit du Moyen-Orient. La façon exacte dont ils s’y rendent depuis DC n’est pas claire, mais devrait être amusante à découvrir. Sur la photo, il semble que Diana n’ait pas de bonnes nouvelles. Heureusement, elle n’est pas seule. Voyez par vous-même dans l’espace ci-dessous:

En parlant à Total Film, Jenkins a décrit Wonder Woman 1984 comme un film très différent du premier épisode. Par Jenkins, “Ceci est sa propre histoire autonome qui, bien sûr, est également une continuation de nos personnages et de leur ligne linéaire. C’est juste son propre film avec sa propre sensation très différente.” Cela excitera probablement les fans qui sont impatients de voir comment Diana a changé depuis son passage dans la Première Guerre mondiale. Bien que Diana ait été vue de nos jours dans des films comme Batman v Superman: L’aube de la justice et Justice League, ces films n’ont pas explorez son personnage aussi à fond que son film solo.

Pine avait précédemment révélé que Steve avait également subi un peu de changement, le décrivant comme étant “beaucoup plus large et joyeux”. La dynamique de Steve et Diana a été l’un des points forts de Wonder Woman, et les voir travailler à nouveau côte à côte est une perspective passionnante. Le mystère entourant le retour de Steve est également très intrigant, et beaucoup se sont demandé si Maxwell Lord avait quelque chose à voir avec cela. Pour le moment, cela reste quelque chose que les fans devront attendre pour découvrir. Heureusement, Wonder Woman 1984 sera diffusé en août comme prévu.

