Wonder Woman fait alliance avec le pire personnage de DC Comics

Maintenant que Wonder woman est un avatar de magie, essayez de conclure des accords avec des personnages de DC Comics Ils tournent mal.

SPOILERS attention des histoires de DC Comics de Justice League Dark numéro 18par James Tynion IV, John Kalisz, Javi Fernández et Rob Leigh. O Where Wonder woman Il accepte sa place dans l’univers comme un avatar de magie et essaie de s’associer à Circé, uniquement pour que la sorcière la trahisse.

Il s’avère que Circé Je voulais tout le pouvoir de Hecate (Déesse de la magie, sorcellerie). Avec la moitié de la magie imprégnée en elle, l’ennemi de Diana fait maintenant des ravages en utilisant le corps de l’Amazonie dans le Hall of Justice. Pour contrer cela, Wonder woman Il décide de rendre son alliance plus meurtrière et pourrait avoir de graves répercussions à l’avenir.

Circe essaie de libérer le démon Eclipso et d’obtenir d’autres reliques mystiques que la Justice League a collectées au fil des ans.

Le méchant Circe veut devenir le pouvoir magique qu’Hécate a toujours voulu être et ainsi vaincre vraiment la reine des sorcières. Devenir cet avatar magique est votre grand objectif et n’est qu’à quelques pas de l’atteindre. Cependant, il ne sait pas que l’esprit de Wonder woman parle avec Homme à l’envers.

Ce méchant sinistre a tenté de récupérer la magie de la Terre pour être repoussé par les pouvoirs de Wonder woman Au début de cette histoire. Et maintenant, il est la personne avec qui il négocie un accord par désespoir. C’était la moitié sombre de la magie qu’Hécate avait bannie de la réalité. Lors de la planification avec Diana, Homme à l’envers Il promet de lui donner le pouvoir de récupérer son corps une fois qu’il pourra tenir la promesse qu’il a faite initialement. Tandis qu’Upside Down Man apprécie l’ironie que le pouvoir d’Hécate soit utilisé pour la chute de l’humanité. Diana lui dit que s’il l’aide, elle retrouvera son équilibre en le ramenant à la réalité afin que ce soit le pôle opposé qu’il devrait être.

En d’autres termes, elle lui offre la liberté et un moyen de sortir de sa sombre prison. Homme à l’envers considérer l’idée et accepter de travailler avec Wonder woman car ce sera amusant de la voir comme sa championne. Mais aussi parce que même s’il perd, Circé Cela détruira la Terre et la transformera en quelque chose de plus déformé. C’est bénéfique pour tout le monde, car il aime la vie dans cette dimension, mais voit les avantages d’être libéré et de lutter contre qui représente la lumière.

Elle est mordue dans un style vampirique, et il semble que la marque fasse en sorte que Diana ne le trahisse pas. Le temps presse.

Avec Wonder Woman contre la montre, elle doit maintenant se dépêcher de faire le travail pour sauver son amie. En d’autres termes, Upside Down Man contrôle les principales pièces d’échecs, contrôlant Diana d’une manière qu’elle n’aurait jamais cru possible. Elle veut rétablir l’équilibre magique, mais sait qu’elle doit choisir le moindre des deux maux pour atteindre cet objectif. Les deux méchants veulent dévorer le monde, il s’agit donc de savoir qui est le plus grand monstre, et à ce stade, c’est Circé. Malgré cela, Upside Down Man ne peut pas faire confiance, et à moins que Wonder Woman n’ait un as dans sa manche, elle peut avoir inévitablement condamné l’humanité en s’associant à lui, pensant que c’est la meilleure décision pour l’univers DC Comics.

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.