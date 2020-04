Wonder Woman: Patty Jenkins n’a pas l’intention de diriger le spin-off amazonien

Patty Jenkins, directrice de Wonder Woman 1984, n’a pas l’intention de réaliser le film dérivé de l’Amazonie. Jenkins est le réalisateur chargé d’apporter aux fans le premier film autonome de Wonder Woman en 2017, ainsi que la suite qui sort cette année.

À la fin de l’année dernière, il a été annoncé qu’une retombée autour des Amazoniens et de Themyscira était envisagée. On ne savait pas grand-chose sur le projet potentiel de Warner Bros. puisqu’il n’avait pas été confirmé, mais l’actrice d’Hippolyta, Connie Nielsen, a donné une mise à jour aux fans cette année. Nielsen a confirmé que le film amazonien était déjà “tout tracé” et qu’elle aimerait certainement revenir pour le spin-off. Maintenant, Jenkins a également donné une mise à jour sur le film.

Connexes: Wonder Woman 1984 n’allait pas à l’origine revisiter Themyscira

En parlant avec Total Film (via: Games Radar), Jenkins a dit qu’elle a un arc narratif qui s’étend sur quatre films, mais ce plan ne comprend pas qu’elle dirige le spin-off, en disant: “Je ne vais pas le réaliser, j’espère que je vais vraiment essayer de ne pas le faire. Ce ne sera pas facile. Mais [WW84 co-writer and former DC Entertainment President and Chief Creative Officer] Geoff Johns et moi avons inventé l’histoire, et nous avons vendu le terrain, et nous allons le faire avancer. Je vais le produire, c’est sûr. “Jenkins a également expliqué qu’elle ne travaillerait pas vraiment sur un autre projet Wonder Woman avant la sortie de Wonder Woman 1984 en août.

Alors que pratiquement rien n’est connu sur le spin-off amazonien, il y a beaucoup de choses que les fans attendent avec impatience dans Wonder Woman 1984. Les fans savent depuis un certain temps que Diana Prince affronterait Cheetah (Kristen Wiig), tout en traitant avec Maxwell lord (Pedro Pascal). Les fans ont obtenu beaucoup de matériel marketing pour Wonder Woman 1984, mais les informations sur le film ont récemment porté sur son retard. Wonder Woman 1984 est l’un des nombreux films qui ont été retardés à cause du Coronavirus, et Nielsen craint même que la suite de Wonder Woman ne fasse sa nouvelle date de sortie en août. Malgré le retard du film, Jenkins a assuré aux fans que Wonder Woman 1984 viendra toujours au cinéma.

Wonder Woman était l’un des films les plus acclamés par la critique dans le DCEU, il est donc logique que Warner Bros.avance avec le spin-off amazonien. Les fans peuvent être un peu déçus d’apprendre que Jenkins ne dirigera pas le film, mais cela signifie qu’elle sera beaucoup plus concentrée sur Wonder Woman 3. Les deux films sont susceptibles de se produire si Wonder Woman 1984 fait bien au box-office, ce qui sera probablement le cas, car les fans auront hâte de voir le film après le retard.

Plus: Wonder Woman 1984 corrige déjà les erreurs méchantes du film original

Source: Total Film (via: Games Radar