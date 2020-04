Woody de Toy Story devient Joe exotique dans le fan art bizarre de Tiger King

Nouveau Tiger King fanart imagine Woody et Buzz de Toy Story comme Joe Exotic et son ancien mari, John Finlay. Les docuseries Netflix ont pris d’assaut Internet, et déjà les fans ont commencé à lancer une version cinématographique de l’histoire étrange et à créer de l’art basé sur ses personnages fous. Il y a beaucoup d’intérêt à adapter l’histoire pour un film ou une émission de télévision, avec des noms comme Edward Norton et Dax Shepard qui sont lancés pour le rôle principal. (Pour mémoire, le choix de Joe Exotic est que Brad Pitt le joue dans un film.)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness raconte l’histoire de Joe Exotic, un gardien de zoo excentrique qui a été arrêté pour meurtre contre rémunération après avoir payé quelqu’un pour tuer la militante des droits des animaux, Carole Baskin. L’histoire prend une tournure tour à tour, révélant beaucoup plus sur Exotic, Baskin et plusieurs autres impliqués dans le commerce d’animaux exotiques en Amérique. Tiger King est rapidement devenu l’une des émissions originales les plus populaires de Netflix, et maintenant, les docuseries inspirent de nouveaux fan-arts bizarres.

Créé par l’artiste Tommy Taylor et partagé sur son Instagram, ce fan art Tiger King prend des personnages de Toy Story bien-aimés, Woody et Buzz, et les réinvente dans les rôles de Joe Exotic et de l’un de ses maris, John Finlay. Tout en étant complètement bizarre et un peu troublant, la représentation est également assez précise. Vérifiez-le:

Taylor fait un bon travail effrayant pour faire ressembler Woody et Buzz à Exotic et Finlay. Il comprend toutes sortes de détails que les fans de Tiger King reconnaîtront, du mulet et des piercings d’Exotic aux dents et aux tatouages ​​manquants de Finlay. Taylor donne même à Buzz un tatouage inspiré du tatouage “ Propriété privée de Joe Exotic ” de Finlay, échangeant le nom de Joe pour Andy de Toy Story et utilisant une police qui ressemble à l’écriture d’Andy.

Bien que l’histoire de Tiger King soit principalement résumée dans ses sept épisodes, Netflix publiera bientôt un après-spectacle intitulé The Tiger King and I.Le programme sera animé par Joel McHale et comportera des interviews avec plusieurs des sujets des docuseries. Notamment, Joe Exotic ne participe pas à l’après-spectacle car il purge toujours sa peine de prison, mais son ancien mari, Finlay, apparaîtra. Finlay a déjà exprimé son aversion pour la façon dont il est décrit dans Netflix Tiger King, il sera donc intéressant de voir si son opinion a changé du fait de la popularité incroyable de l’émission.

