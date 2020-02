Woody Harrelson semble nettoyé comme Cletus Kassidy dans Venom 2 Pic

Cletus Kassidy de Woody Harrelson – alias Carnage – semble être sorti de prison et nettoyé un peu dans Venom 2. Tom Hardy a partagé une photo sur Instagram de Harrelson en costume de Cletus, le tueur en série dérangé qui devient le carnage propulsé par symbiote, marquant la photo «Hello Cletus» avec un emoji de feu. Hardy a depuis supprimé le message, mais bien sûr, il a déjà fait son chemin sur Internet et vous pouvez voir une photo ci-dessous.

Hardy et Harrelson jouent dans la suite aux côtés de Michelle Williams et Reid Scott, reprenant leurs rôles d’Anne Weying et Dan Lewis, avec Naomie Harris rejoignant les films en tant que Shriek, un personnage ayant un lien romantique avec Carnage dans les pages de la bande dessinée. Andy Serkis réalise le film, qui sort le 2 octobre.

BROS WOODY HARRELSON PORTE LA CHEMISE !!!!! C’EST UN GENRE DE CARNAGE DE FÊTE OUAIS !!!!!!!!!!! pic.twitter.com/C7orne6EgJ

– HawaiianShirtMan (@ HawaiianShirtM1) 17 février 2020