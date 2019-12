Working Title et Universal Pictures annoncent la suite de 'Cats'

Working Title et Universal Pictures annoncent qu'ils ont donné leur feu vert au développement d'une suite à 'Les chats», l'adaptation réussie au grand écran de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Weber, à son tour sur la compilation de poèmes intitulés« Old Possum's Book of Practical Cats », par T.S. Eliot.

Tom Hooper, oscarisé ('The King's Speech', 'Les Misérables', 'The Danish Girl') reprend la direction de ce nouveau film qu'il a également écrit aux côtés de Lee Hall ('Billy Elliot (I Want to Dance)' ), comme indiqué dans la déclaration correspondante émise par les deux sociétés.

Il n'a pas transcendé pour le moment aucun détail sur son argument, sauf que Francesca Hayward (comme Victoria) et Laurie Davidson (comme M. Mistoffelees) répéteront à la tête de leur casting.

Working Title, Monumental Pictures et The Really utile Group reviendront pour reprendre leur production, Universal Pictures reprenant sa distribution dans le monde entier. Tim Bevan et Eric Fellner, de Working Title, et Debra Hayward (“ Les Misérables ''), produiront le film avec Tom Hooper susmentionné, avec à trois reprises Steven Spielberg, oscarisé et la légende musicale Andrew Lloyd Weber, Angela Morrison (' Les misérables ') et Jo Burn (' Annihilation ') servant à nouveau de producteurs exécutifs.

La production théâtrale de «Chats» Il fait partie des œuvres qui figurent le plus longtemps à l'affiche dans le West End et à Broadway; Après avoir fait sa première dans la capitale britannique en 1981, il est resté 21 ans sur le projet de loi avec près de 9 000 représentations.

Basé sur le “ Old Possum's Book of Practical Cats '', par T.S. Eliot, le spectacle a remporté le prix Olivier et le Evening Standard Award de la meilleure comédie musicale. En 1983, la production de Broadway, qui est représentée pendant 18 années consécutives, a reçu sept Tony Awards.

"Les chats', son adaptation cinématographique vibrante et luxueuse budgétisée à 95 millions de dollars, principalement destinée à l'élaboration de ses effets spéciaux spectaculaires, est sortie la semaine dernière dans des salles de cinéma de la moitié du monde avec un grand accueil de la critique et du public. Son impact commercial a été tel qu'il a surmonté les 200 millions de barrières de collecte dans le monde avant la fin de l'année.