WWE: 6 plus grandes controverses de Wrestlemania 36

Voici les plus grandes controverses de WWEWrestlemania 36. Sans aucun doute, Wrestlemania 36 restera comme l’un des événements les plus mémorables et historiques de la vie de l’entreprise, si ce n’est la chronologie complète de la lutte professionnelle. La propagation du coronavirus a freiné la vie moderne à travers le monde et avec le verrouillage actif dans de nombreux pays, le monde du divertissement a été en grande partie annulé. Les événements sportifs, la production télévisée, même le mastodonte du MCU de Disney ont été contraints de ralentir sa domination théâtrale. Mais comme un titre de champion de Brock Lesnar, la lutte gronde sans être affectée.

La WWE et l’AEW ont continué à diffuser des émissions préenregistrées dans des lieux vides avec seulement un personnel squelette, et restent l’une des seules industries à diffuser et à produire de nouveaux contenus dans ce climat sans précédent. La crise mondiale a coïncidé avec le plus grand spectacle de la WWE de l’année, Wrestlemania 36, ​​et beaucoup s’attendaient à ce que le spectacle annuel soit retardé ou annulé. Dans un mouvement remarquable, cependant, Wrestlemania 36 n’a pas bougé de sa date prévue. Déplacé du Raymond James Stadium de Tampa vers le propre centre de performance de la WWE et prolongé d’une nuit à un week-end entier, Wrestlemania a été enregistré à l’avance et diffusé comme prévu.

De manière générale, Wrestlemania 36 a été bien accueilli en ligne, mais comme tout autre paiement à la carte de la WWE, il a réussi à attirer un certain degré de controverse grâce à des résultats divergents, à des apparitions étranges d’invités et à une mauvaise créativité. Voici les 6 moments les plus controversés de Wrestlemania 36 de la WWE.

Becky Lynch conserve le championnat de la WWE Raw féminin contre Shayna Baszler

Pendant si longtemps, il est apparu que Shayna Baszler devait être la prochaine grande chose dans la division féminine de la WWE. Ayant déjà connu un règne solide avec le Championnat féminin NXT, Baszler a décroché le titre pour la deuxième fois en octobre 2018 en détrônant Kairi Sane lors de l’événement Evolution entièrement féminin et a entrepris un relais colossal avec la ceinture, restant championne pendant plus d’un année avec l’aide de leurs compatriotes cavalières MMA Jessamyn Duke et Marina Shafir. Un rôle central sur l’alignement principal a fait signe et Shayna a connu une solide performance au Royal Rumble en janvier, éliminant 8 concurrents sur le chemin de la deuxième place. À la suite du Rumble, des rapports ont révélé que Shayna était à l’origine vantée pour gagner le match, mais la décision a changé en raison des réserves de Vince McMahon sur Baszler. Ces rumeurs ont semblé annulées lorsque Baszler a dominé à Elimination Chamber, et la gloire a fait signe à la plus grande scène (sans fan) de tous contre Becky Lynch.

Et puis Shayna a perdu. Cette décision comporte plusieurs angles de controverse; L’élan propre de Shayna est tué, et son échec dans la division féminine de la WWE semble maintenant perdu avec le recul. En gardant Lynch comme champion, la WWE redouble également sur un personnage que de nombreux fans ont refroidi au cours des 12 derniers mois, et qui n’a pas de challenger évident à l’horizon. La manière de remporter la victoire de Becky a également ébouriffé quelques plumes, passant par une autre broche soudaine similaire à la victoire de l’événement principal de l’an dernier à Wrestlemania 35.

Charlotte Flair bat Rhea Ripley pour le championnat NXT

Wrestlemania 36 a livré un deuxième résultat controversé au championnat féminin alors que Charlotte Flair battait Rhea Ripley pour la ceinture NXT. Même avant que la cloche ne retentisse, certains fans étaient contrariés que Flair ait remporté le Royal Rumble et pris une place loin d’un autre talent NXT tel que Bianca Belair ou Io Shirai. La plupart des sceptiques, cependant, ont admis que tout serait pardonné si Charlotte mettait Rhea au Showcase of the Immortals en 2020.

On ne peut absolument pas nier la qualité du match de Flair et Ripley, qui peut en toute confiance revendiquer comme l’un des meilleurs du week-end du point de vue sur le ring, mais le résultat a déjà courtisé la dérision. La place de Charlotte dans le match étant déjà un point sensible, sa victoire a enhardi ceux qui croient que Flair est trop réservé par la WWE et a fait croire que Charlotte suit la tradition de Triple H, John Cena et Roman Reigns en arrêtant régulièrement de nouvelles stars d’émerger.

Le résultat des femmes NXT n’a pas été aussi controversé que le maintien de la ceinture Raw par Becky. En plus de souligner que Rhea est sorti du combat en regardant bien dans la défaite, certains ont contré les opposants en suggérant que la présence de Charlotte sur la marque NXT aidera non seulement à augmenter les cotes contre un AEW en croissance, mais permettra à Flair de prendre une multitude de de nouveaux concurrents passionnants. Bien que cela soit certainement vrai, cette excitation disparaîtra bientôt si Charlotte continue de rouler sur les meilleurs de NXT.

Hébergement de Rob Gronkowski

S’éloignant des résultats du match, l’opinion sur l’hébergement de Rob Gronkowski n’a pas été positive. Les apparitions de célébrités font partie intégrante de Wrestlemania, remontant à Cyndi Lauper et Mr.T lors de l’événement inaugural, et les fans ont largement appris à sourire et à supporter les tentatives de la WWE pour attirer l’attrait du grand public. La présence de Gronk à la WWE pourrait être perdue pour les téléspectateurs en dehors des États-Unis, mais les fonctions d’hébergement de la star de la NFL ont certainement aidé à faire passer Wrestlemania 36 au-delà du public habituel de la WWE. Malheureusement, le consensus général est que l’enthousiasme de Gronk était un spectacle secondaire inutile qui n’a rien ajouté aux festivités de la nuit.

Il est facile de déchiffrer la logique de la WWE – dans une pièce vide sans fans, trouvez une figure charismatique plus grande que nature pour combler le vide entre les matchs. En réalité, cependant, le «battage médiatique» de Gronk semblait gênant sans public avec lequel travailler, et le passage tardif à Titus O’Neil était un sursis bienvenu. Malgré la division de l’hébergement de Gronk, il avait l’air de s’amuser, il est reparti avec le championnat 24/7, et il n’a pas nui à l’action principale. Certains pourraient considérer qu’une bonne nuit de travail.

Situation du championnat universel sans victoire

En termes de matchs, les plans de Wrestlemania de la WWE se sont déroulés en grande partie sans perturbation majeure, même après que la pandémie de coronavirus s’est installée et que l’événement a été déplacé dans un bâtiment vide. Lorsqu’un changement était jugé nécessaire, la WWE a en quelque sorte tiré la victoire des mâchoires de la défaite. Par exemple, la triple menace pour le championnat par équipe Smackdown Tag a été modifiée de force à la dernière minute en raison d’un problème avec The Miz, mais est finalement devenue candidate au match du week-end. Cependant, il y avait une situation que même la WWE ne pouvait pas contourner: le championnat universel.

En partie de leur propre fabrication et en partie de la malchance pure, l’un des plus grands titres de la WWE a été présenté comme le point le plus bas de Wrestlemania 36. Le problème a commencé en Arabie saoudite lorsque le personnage le plus chaud de la WWE, The Fiend, a perdu de façon convaincante en vieillissant. minuterie, Goldberg. Ce résultat a déclenché un contrecoup lourd, et la star de la WCW, qui dérangeait les portes, était prête à perdre contre Roman Reigns à Wrestlemania 36 dans un moment de bien-être qui corrigerait bien sûr le championnat universel. Sans la faute de personne, ce match a été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus et de l’état de santé préexistant de Reigns, mais la WWE ne s’est pas aidée en annonçant Braun Strowman comme remplaçant sans fanfare. Cela signifiait que, bien que ce soit le bon appel, la plus grande victoire de la carrière de Braun était particulièrement peu profonde.

Bien que l’épidémie de virus et les mesures de précaution de Reigns n’aient pas pu être prévues, la WWE a fait l’erreur de mettre la ceinture sur Goldberg en premier lieu, puis n’a pas réussi à faire de Braun Strowman un concurrent viable, conduisant à un match qui était destiné à décevoir.

AJ Styles et le match Boneyard de l’Undertaker

Tirant pleinement parti de Wrestlemania 36 étant préenregistré, la WWE a opté pour 2 matchs cinématographiques prêts à l’emploi, avec un match chaque soir de l’événement. Alors que le match Firefly Funhouse de la nuit 2 est largement salué comme un travail étrange et merveilleux de brillance déroutante, le match Boneyard entre AJ Styles et The Undertaker divise les opinions. Sans aucun doute, une grande partie des fans ont apprécié le match de cercueil en plein air qui a comporté le retour tant attendu du personnage de motard de Taker, et le match de Boneyard comprenait certainement des idées amusantes, y compris des hommes de main druides, diverses époques d’Undertaker, et un chokeslam du haut d’une dépendance. Le premier match de Boneyard de la WWE était également un départ bienvenu des manigances habituelles des arènes vides et a fourni une pause bien nécessaire par rapport à la programmation régulière.

Pour certains, cependant, la dernière apparition de The Undertaker à Wrestlemania vient de chevaucher le mauvais côté de la frontière entre le génie et la folie, s’avérant comique où le drame était l’intention et vendant le mysticisme gothique de la stipulation du match. Le match de Boneyard a été comparé à la célèbre série “Deletion” de Matt Hardy, mais eux et le match Firefly Funhouse de la deuxième nuit avaient une conscience de soi que le match de Boneyard de Wrestlemania 36 manquait. Les comparaisons avec le travail de Hardy ont également donné lieu à une controverse supplémentaire, étant donné que Hardy a quitté l’entreprise et rejoint AEW après avoir été sous-utilisé.

L’événement s’est réellement produit

L’aspect le plus controversé de Wrestlemania de cette année est de loin que l’événement s’est produit en premier lieu, étant donné tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La WWE n’est pas étrangère à la controverse, et leur avance avec “ Mania est de petites pommes de terre par rapport à leur décision de présenter un spectacle en Arabie saoudite au lendemain de l’incident de Jamal Khashoggi. Néanmoins, Wrestlemania 36 sera toujours considéré par certains comme l’événement qui ne devrait pas l’être. Comme WWE expliquerait cela, ils ont pour mission de divertir quelles que soient les circonstances, et le monde pourrait certainement utiliser une distraction amusante dans le climat actuel. Mais même si l’engagement à organiser un spectacle de lutte hebdomadaire peut être loué, le fait de choisir le plus grand événement de l’industrie à un moment où les rassemblements sociaux ont été interdits sera toujours considéré comme une autre occasion où “alors, maintenant, pour toujours “n’était pas nécessairement du bon côté de l’histoire.

