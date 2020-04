X-Men: Dark Phoenix: Blu-Ray Review

Nous analysons à Cinemascomics le Blu-Ray de X-Men: Dark Phoenix, le dernier film des mutants de Marvel

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de X-Men: Dark Phoenix, la fin de l’histoire basée sur les mutants Marvel entre les mains de 20th Century Fox, avec un casting spectaculaire qui a commencé en 2011 avec X-Men: première génération, et qui dans la suite de celle-ci a ramené les personnages classiques de la trilogie du début des années 2000, dirigée par Bryan Singer et Brett Ratner.

X-Men: Dark Phoenix est déjà en vente dans les magasins en 4K Ultra HD Steelbook, Blu-ray et DVD; ainsi qu’au format numérique. Le film américain, qui met un terme aux adaptations des mutants marginalisés sous l’égide de la 20th Century Fox, est distribué en Espagne par la 20th Century Fox Home Spain.

Simon Kinberg (Star Wars Rebels) réalise et co-écrit le film avec Sophie Turner (Game of Thrones), James McAvoy (Glass), Michael Fassbender (Alien: Covenant), Jennifer Lawrence (Red Sparrow), Jessica Chastain (IT: Chapter 2), Nicholas Hoult (Tolkien), Tye Sheridan (Ready Player One), Kodi Smit-McPhee (Alpha), Evan Peters (American Horror Story: Apocalypse), Alexandra Shipp (With Love, Simon) et Scott Shepherd (El Camino: A Breaking Bad Movie), entre autres, qui participent à ce point culminant de la saga X-Men.

Dans les années 90, lors d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Gray (Turner) se transforme en le Dark Phoenix infiniment puissant et dangereux. Alors que Jean échappe à tout contrôle, où ses pouvoirs incroyables dépassent son contrôle, les X-Men doivent faire équipe pour faire face à leur ennemi le plus dévastateur: l’un de leurs membres.

X-Men: Dark Phoenix est présenté dans sa version Blu-Ray avec de nombreux extras, avec plus de 90 minutes de contenu supplémentaire non publié, que nous avons analysé pour les lecteurs Cinemascomics. L’examen de la bande est entièrement sans spoiler, au cas où vous n’avez pas encore eu la chance de la regarder et que vous souhaitez savoir quels extras elle contient.

Bande-annonce:

Scènes supprimées (9 minutes):

Avec audio en option avec commentaire de Simon Kinberg et Hutch Parker.

Edwards Air Force Base

Charles rentre chez lui

Préparation à la mission

Bête, disparue au combat

Charles dit au revoir

The Rise of the Phoenix: How Dark Phoenix was Made:

Terrain et pré-production (10 minutes):

Ce film est très différent des précédents X-Men pour le réalisateur, car il est plus sombre et plus réaliste. Sophie Turner affirme que “le but était que ça ne ressemble pas à un film de super-héros”, mais que le voyage de Jean était la priorité. Pour les acteurs, cet épisode est plus dramatique et réaliste.

Le réalisateur Simon Kinberg avoue qu’il y a dix ans, il n’avait aucun intérêt à réaliser un film, mais ces dernières années, il voulait avoir plus de paternité des scripts qu’il avait écrits. Pour cela, l’actrice Jennifer Lawrence affirme qu’elle a passé des années à souhaiter que Simon Kinberg réalise un film des mutants de Marvel, car il était très actif en tant que producteur et scénariste. Et de la même manière que le reste du casting pense.

Voici le jour du tournage où Chris Claremont, l’auteur du matériel original pour ce film et de nombreuses histoires de X-Men, vient faire un caméo.

Le casting (29 minutes):

L’histoire de Dark Phoenix est l’intrigue la plus louée et la plus captivante des bandes dessinées X-Men, explique Simon Kinberg. Ainsi, il explique comment il a conçu le scénario autour du personnage de Jean Gray et les conversations qu’il a eues avec l’actrice Sophie Turner sur l’évolution de son personnage. Pour le cinéaste, il n’y a pas de scène dans le film qui ne parle de Jean.

De cette façon, ils continuent de commenter la préparation de l’actrice, enquêtant principalement sur la schizophrénie. Pour Sophie Turner, son personnage n’est pas un méchant ou un super-héros, mais une fille tourmentée et brisée, qui vit sa propre réalité intérieure. Ainsi, ses camarades de casting soulignent son engagement dans le projet et la performance de l’interprète connue pour sa performance dans Game of Thrones.

Ensuite, le réalisateur parle du rôle de Raven (Mystique) et de la performance de Jennifer Lawrence dans le film, ainsi que du rôle qu’elle joue dans l’intrigue, où l’actrice considérait qu’elle avait déjà développé son personnage au maximum, mais devait un dernier adieu aux fans. Parallèlement à cela, ils parlent de la présentation dans la franchise Jessica Chastain, où elle incarne un personnage qui a cherché et chassé la force que Dark Phoenix possède dans toute la galaxie. À cela, ils ajoutent que le nom de l’actrice était le seul à sonner pour le rôle de Vuk, et ses co-stars parlent de la façon dont ce fut un plaisir de travailler avec elle.

D’un autre côté, le réalisateur avoue que dès le début il a dit aux acteurs d’être radicaux, et de ne pas se fier aux interprétations de leurs versions majeures de la trilogie originale. Avec le caractère de Hank, l’objectif était de lui donner l’opportunité de défier Charles et de mûrir en tant que leader et en tant qu’individu. Concernant les nouveaux ajouts de mutants, ils mettent en évidence celui de Dazzler, qui est l’un des favoris des fans, où il éblouit par sa présence.

Conception de la production (12 minutes):

Le concepteur de production de X-Men: Dark PhoenixClaude Paré explique qu’ils tournent à Montréal, où il a dû trouver un grand nombre de lieux réels pour le film, que le réalisateur décrit comme un thriller psychologique centré sur son protagoniste. On voit aussi comment ils ont créé Genosha, qui est le pays qu’ils ont donné aux mutants qui n’avaient nulle part où aller, une sorte de refuge pour les mutants perdus, explique Michael Fassbender. Pour le film, ils lui ont donné un look plus réaliste que la version futuriste de la bande dessinée. Et plus tard, ils nous montrent comment ils ont recréé le quartier Jean, où ils ont créé tout un quartier de maisons d’habitation de classe moyenne inférieure à partir d’une large zone de gravier.

Enfin, ils parlent de la conception du jet et de la chaise de Charles, ainsi que de la façon dont ils ont dû construire toute la scène de la Cinquième Avenue sur le plateau, car ils n’allaient pas être autorisés à rouler pendant dix nuits d’affilée sur l’emplacement réel, ni à détruire l’environnement. Ils ont donc recréé la rue de New York sur le plateau de Montréal.

Effets spéciaux (13 minutes):

Simon Kinberg commente que dans ce genre de film il y a l’unité principale, l’unité de tournage, qui dirige les acteurs dans les scènes dramatiques et dans la plupart des scènes d’action; puis une unité secondaire, cette fois composée de Guy Norris, avec l’aide de Brian Smrz, qui a retravaillé certains plans.

De cette façon, Guy Norris explique que son rôle de directeur de la deuxième unité est d’essayer d’être aussi fidèle à la réalité que possible, en utilisant des astuces et des actions devant la caméra. Ainsi, ils nous montrent comment les scènes d’action dangereuses ont été filmées, notamment l’accident de voiture au début du film, mais aussi la fête dans la forêt, la confrontation dans le quartier de Jean Gray et les scènes de Genosha.

Tournage et montage (18 minutes):

Pour le réalisateur, l’une des plus belles choses à avoir fait les films X-Men, et il est avec eux depuis 15 ans, c’est que l’équipe est devenue une petite famille. De cette façon, ils passent en revue toute l’équipe technique derrière les caméras, et comment le tournage a été avec la collaboration de tout le monde. De plus, ils expliquent que la plupart des clichés ont été enregistrés appareil photo à la main, une méthode inhabituelle dans le genre des super-héros, qui selon eux lui donne une touche différente, plus intime et personnelle.

D’autre part, Simon Kinberg affirme qu’il a créé un langage extraterrestre avec un linguiste professionnel, pour donner plus de réalisme au langage utilisé par les envahisseurs. De cette façon, la linguiste Adèle-Elise Prévost explique que le réalisateur voulait que la langue paraisse agressive, menaçante et très extraterrestre, c’est-à-dire qu’elle ne ressemble à aucune langue humaine.

Plus tard, ils commentent que le monteur du film est Lee Smith, décerné par l’Académie; qu’ils décrivent comme rapides, instinctifs, patients et méticuleux. Ainsi les choses, Simon Kinberg assure qu’il n’est pas un simple éditeur qui coupe le matériel que le réalisateur enregistre, pour suivre le rythme ou la narration; il façonne plutôt l’histoire et les personnages du film.

Ils terminent en montrant le dernier jour de tournage pour chaque acteur.

Comment faire voler un jet dans l’espace avec Beast (2 minutes):

Nicholas Hoult, caractérisé comme une bête, nous apprend à piloter un jet dans l’espace, en voyant les détails incroyables de l’ensemble d’enregistrement.

Commentaires audio (114 minutes):

Commentaires lors de la reproduction du film de Simon Kinberg et Hutch Parker.

Bandes-annonces (7 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat X-Men: Dark Phoenix, désormais disponible à emporter avec vous sur Steelbook Ultra HD 4K, Blu-ray et DVD; ainsi que la location et la vente numérique. Et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

X-men: Dark Phoenix

Description: Dans X-MEN: FENIX DARKS, les X-Men affrontent leur ennemi le plus redoutable et le plus puissant: l’un de ses membres, Jean Gray. Lors d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean a failli être tué par une mystérieuse force cosmique. Quand elle rentre chez elle, cette force l’a non seulement rendue infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. Alors qu’elle se débat avec l’entité qui habite en elle, Jean libère ses pouvoirs d’une manière qu’elle ne peut ni contrôler ni comprendre. Jean devient incontrôlable, blessant ceux qu’elle aime le plus et commence à détruire les liens qui unissent les X-Men. Alors que sa famille s’effondre, les X-Men doivent trouver un moyen de rejoindre, non seulement pour sauver l’âme de Jean, mais aussi pour sauver notre planète des extraterrestres qui veulent utiliser leur force comme une arme pour conquérir la galaxie.

