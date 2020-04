X-Men: The Dark Phoenix Story Marvel DIDN & # 039; T Get To Tell

le X Men les bandes dessinées ont raconté la saga Dark Phoenix à plusieurs reprises – mais l’une des versions les plus intéressantes a été abandonnée avant qu’elle n’ait la chance de se produire. Écrit par Chris Claremont et avec un superbe art de John Byrne, la saga Dark Phoenix est largement considérée comme l’une des meilleures histoires de bandes dessinées de tous les temps – ce qui explique peut-être pourquoi l’histoire a été racontée tant de fois, à la fois dans les bandes dessinées elles-mêmes et sur grand écran.

L’histoire a fait l’objet d’innombrables retcons, mais l’idée de Chris Claremont était simple; il avait transformé Jean Gray en Phoenix, un gros frappeur qui pouvait aller de pair avec des pouvoirs cosmiques et donner ainsi aux X-Men un avantage de science-fiction plus net. Phoenix avait un pouvoir presque absolu, et Claremont l’imaginait comme la corrompant absolument. La saga Dark Phoenix a vu le cerveau psychique manipuler Jean, la transformant sans le savoir en Dark Phoenix, un être monstrueux qui a littéralement consommé un système d’étoiles. Jean s’est finalement sacrifiée, se suicidant de peur que Dark Phoenix ne revienne menacer l’univers. Bien sûr, ce sont des bandes dessinées, et la mort de Jean n’a pas duré; la Phoenix Force est restée étroitement liée aux histoires de Jean, à tel point qu’il est parfois difficile de dire où se termine Jean et où commence le Phénix. Et d’autres hôtes Phoenix sont également devenus Dark Phoenix.

En relation: Le jubilé des X-Men confirme enfin que sa puissance est mauvaise

Mais, étrangement, le redux Dark Phoenix le plus intéressant est une histoire qui ne s’est jamais vraiment produite. L’écrivain Steve Seagle avait repris Uncanny X-Men à la fin des années 90, et en 1998, il a écrit une histoire dans laquelle Cyclope se retirait avec sa femme afin de se remettre de blessures graves. Mais Scott était plus que paniqué lorsque Jean a recommencé à manifester une augmentation spectaculaire de son pouvoir et a même revêtu le costume de Phoenix. Il a approché certains des autres X-Men pour obtenir des conseils – puis l’histoire a été brusquement oubliée.

À l’époque, l’industrie de la bande dessinée était dans le chaos et Marvel était au bord de la faillite. Des changements éditoriaux presque constants signifiaient que les écrivains avaient du mal à garder une histoire en cours, et Seagle et son camarade scribe X-Men Joe Kelly ont été invités à tout laisser tomber pour amener l’équipe dans une direction différente. Ils ne tardèrent pas à partir, las après leur passage au X-Office. Des années plus tard, CBR a interrogé Seagle à propos de ce complot abandonné, et il a révélé qu’il envisageait vraiment de revisiter la saga Dark Phoenix – à la mode.

L’un de mes principaux arcs d’histoire jamais achevés (commencé dans Uncanny 353) était que Jean Gray – qui – après tous les contre-retards alambiqués qui lui ont été infligés au cours des années suivant l’histoire de Dark Phoenix – n’avait techniquement jamais été Dark Phoenix – obtiendrait les pouvoirs de Phoenix. Je voulais voir si le véritable Jean Grey aurait succombé au côté obscur de la même manière que le “coocoon-not-Jean-Gray-thing”. Scott, ayant vécu ce scénario une fois, était dans une position de départ très différente et aurait été contre la volonté de Jean d’embrasser ce pouvoir alors que Jean devenait de plus en plus influencé par le Phénix. Avec un coin entre eux et une équipe X-Men regardant une histoire qu’ils ne voulaient pas répéter, Jean et l’amour auraient prévalu – à peine – parce que j’aime une fin (un peu) heureuse – et parce que je vois Jean Gray aussi fort assez pour surmonter la tentation.

C’est dommage que cette histoire ne se soit jamais produite; la plupart des contes de Phoenix Force ont simplement foulé le même terrain, racontant le Dark Phoenix coup par coup. En revanche, il s’agissait d’une inversion thématique de l’histoire originale de Claremont, car elle demandait si le pouvoir absolu avait vraiment corrompu absolument – ou si, avec amour et forte volonté, il était possible de résister aux tentations offertes par ce type de pouvoir. Craquez cela comme l’une des pires occasions manquées X Men histoire.

Plus: Comment la phase 4 de Marvel met en place les X-Men et Fantastic Four de MCU