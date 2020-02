Y aura-t-il un nouveau Captain America?

The Falcon and The Winter Soldier est l’une des séries que Marvel lancera sur Disney +. L’histoire, qui présente Bucky et Falcon, pourrait présenter un nouveau Captain America.

Au cours de cette année, il ne fait aucun doute que Univers cinématographique Marvel va grandir beaucoup avec la sortie de deux de sa première série en Disney +: Le faucon et le soldat d’hiver et WandaVision À leur tour, ils présenteront également de nouveaux projets sur grand écran Veuve noire et L’Éternel Concernant la première série, de nouvelles rumeurs sont apparues et nous vous le disons ici.

La première fiction que nous pouvons voir à l’antenne sera Le faucon et le soldat d’hiver, et ce sera également le premier projet que nous voyons de la quatrième phase de l’univers Marvel se déroulant après les événements de Avengers: Fin de partie, car Veuve noire sera situé entre Captain America: guerre civile et Avengers: Infinity War.

À la fin de Avengers: Fin de partie nous avons vu ces personnages dire au revoir au vieil homme Steve Rogers (Chris Evans), une dernière scène dans laquelle le capitaine livre son bouclier à Faucon (Anthony Mackie) sous l’œil vigilant de Bucky (Sebastian Stan), il y a donc une curiosité de savoir ce qui va arriver à ces personnages maintenant.

Un vieux nouveau Captain America?

Comme l’a rapporté ComicBook, le dernier Le faucon et le soldat d’hiver c’est que Carl Lumbly a rejoint le casting dans un rôle inconnu, cela a sonné l’alarme des fans. Beaucoup disent que pourrait jouer Isaiah Bradley, un Captain America Black très aimé dans les bandes dessinées. Son origine remonte à la Seconde Guerre mondiale lorsque le gouvernement a testé le sérum, qu’il donnerait plus tard à Steve Rogers, chez des soldats noirs. Isaiah Bradley a été l’un des premiers hommes à être testé et le seul à avoir survécu.

Anthony Mackie, qui joue Falcon, a déclaré il y a un an qu’il aimerait voir cette histoire adaptée: «Je pense qu’il est très intéressant de penser qu’ils ont pris ces soldats et testé le sérum sur eux avant de l’injecter à Capi. Réellement, la façon dont il a été écrit est vraiment magnifique et décrit les États-Unis d’une manière très spécifique dans cette période et le décrit d’une manière vraie et honnête. “

En attendant le lancement de la nouvelle série Marvel, nous vous montrons ici quelques-unes des premières images du tournage.

