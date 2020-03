Y aura-t-il une suite à «Freddy vs Jason»?

Dans les années à venir, nous pourrons avoir une nouvelle confrontation entre Freddy Krueger et Jason Voorhees. Damian Shannon et Mark Swift, auteurs du film de 2003, ont commenté sur Twitter.Freddy contre Jason“ Les deux seraient ravis d’avoir une suite avec une nouvelle confrontation entre les deux titans terroristes.

“Nous voulons toujours que cela soit fait! Nous aimerions faire un autre film, bien qu’il soit toujours bon d’avoir de nouveaux yeux sur le matériel, non? Nous avons eu notre journée. Nous avons écrit pour Jason plus que tout autre écrivain, je pense. Laissez quelqu’un entrer et lui donner du sang frais! “

Pendant un temps, il y avait des rumeurs sur un éventuel crossover “ Freddy vs Jason vs Ash ”, mais Bruce Campbell lui-même a déclaré à l’époque qu’il refusait de faire ce film car ils n’auraient aucun contrôle sur les personnages, à l’exception de Ash. De plus, de nombreuses voix pensent qu’après 23 films entre Freddy et Jason, le produit est plus que complet.

Réalisé par Ronny Yu et avec Robert Englund, Ken Kirzinger, Jason Ritter, Monica Keena et Kelly Rowland entre autres, voici le synopsis du film de 2003:

Freddy Krueger est en enfer, vraiment, mais sa mémoire a été systématiquement effacée dans la ville, dont les habitants sont déterminés à en finir avec lui. Les victimes potentielles ont été droguées pour les empêcher de rêver, laissant le maître des cauchemars impuissant. Ils ont éliminé leur peur de Freddy et cela représente une torture extrême pour un psychopathe égocentrique qui se considère comme une véritable légende. Mais alors Freddy ressuscite Jason Voorhees.

Pour Freddy, c’est le moyen idéal pour terroriser à nouveau les habitants d’Elm Street et lui donne la possibilité de quitter son purgatoire. Il manipule Jason avec facilité et le pousse à se rendre à Springwood pour commencer un autre règne de terreur. Bien que les cadavres commencent à s’accumuler sur Elm Street et que la réputation de Freddy prenne vie, Freddy découvre que Jason n’est pas disposé à abandonner ses voies meurtrières et à laisser la voie libre.

Avec une ville tremblante au milieu, une épreuve de force épique éclate entre les deux Titans de la Terreur, alternant entre le monde des rêves et la dure réalité du monde des vivants. Qui gagnera la bataille de toutes les batailles?