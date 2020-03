Yeardley Smith & # 039; s 5 meilleurs films et émissions de télévision (selon IMDb)

Yeardley Smith sera toujours connue pour être la voix de Lisa Simpson. C’est en partie à cause de la célébrité incroyable de la famille jaune. Mais c’est aussi grâce au merveilleux travail que Smith a fait pour faire de Lisa un personnage emblématique.

Cependant, dans une carrière de plus de 35 ans, elle a fait plus que simplement exprimer un enfant animé. Elle est également apparue dans de nombreuses émissions de télévision et films de grande qualité dans plusieurs genres.

Dans cette liste, nous utilisons IMDb pour déterminer le meilleur travail auquel elle a participé au cours de sa carrière. Pour ceux qui ne la connaissent que sous le nom de Lisa, vous pourriez être surpris par certaines des entrées de cette liste.

10 Film: Three O ‘Clock High – 7.2

Un jeune Yeardly Smith a joué un petit rôle de pom-pom girl dans cette comédie pour adolescents. Le film parlait d’un lycéen évitant de se battre avec le nouveau dur. Il n’a pas été aussi bien reçu que la plupart des films de John Hughes qui dominaient le genre du film pour adolescents à l’époque. Cependant, sa note IMDb décente illustre qu’il avait encore sa juste part de fans.

Smith a eu un dialogue minimal pendant le film, ce qui n’est pas surprenant car il était encore très tôt dans sa carrière à ce stade. Les Simpsons n’ont décollé que quelques années après la sortie de ce film.

9 Émission de télévision: The Big Bang Theory – 8.1

The Big Bang Theory a été l’une des plus grandes sitcoms au monde au cours de ses douze saisons. Au cours de ces saisons, les téléspectateurs ont suivi la vie d’un groupe de scientifiques et de leur amie Penny. Bien que la série ait eu ses critiques, elle a quand même réussi à gagner de nombreux prix ainsi qu’un bon score IMDb.

Yeardley Smith est apparu dans l’épisode de la saison trois intitulé “The Einstein Approximation”. Elle a joué un employé de centre d’emploi nommé Sandy, qui a tenté d’aider Sheldon à trouver ce qu’il considérait comme un «travail subalterne». Ce n’était pas un rôle énorme, mais elle a quand même livré plusieurs lignes drôles dans son court temps d’écran.

8 Film: En attente d’Ophélie – 7.2

Yeardley Smith a joué dans cette comédie peu connue aux côtés du réalisateur Adam Carl. La plupart du film a eu lieu lors d’un dîner que le personnage de Smith Caitlyn et son petit ami Jonah (joué par Adam Carl) ont accueilli avec leurs amis et leur famille. En attendant l’arrivée de la dernière invitée, Ophelia, les invités ont passé du temps à discuter de leur vie et de leurs relations.

Le film n’est peut-être pas bien connu, mais sa solide cote IMDb montre que la plupart des personnes qui l’ont attrapé ont été impressionnées. De plus, être l’un des rares films avec Yeardley Smith dans le rôle principal montre son importance dans sa carrière.

7 Émission de télévision: Dead Like Me – 8.1

Dead Like Me était une série sur un groupe de moissonneurs sinistres dont le travail consistait à retirer l’âme des gens juste avant leur mort. Le savant mélange d’humour noir et de moments émotionnels du spectacle a suscité une bonne réponse des téléspectateurs. Cependant, cela n’a duré que deux saisons avant l’annulation, un film de suivi étant sorti des années plus tard.

Au cours de la deuxième saison, le personnage Penny a été présenté, et elle a été représentée par Yeardley Smith. Penny était une faucheuse qui a enlevé les âmes des gens qui étaient sur le point de mourir de causes naturelles.

6 Film: Le film Simpsons – 7.3

Il est choquant de voir combien d’années la famille Simpsons a vécu avant d’apparaître sur le grand écran. Néanmoins, à sa sortie, The Simpsons Movie avait le même niveau d’esprit que la série télévisée.

Comme pour tous les acteurs, Yeardley Smith a repris son rôle dans la série. Son personnage Lisa n’a peut-être pas joué un rôle aussi important dans l’intrigue principale que Homer, mais elle était toujours l’un des personnages principaux. De plus, elle avait sa propre intrigue romantique avec un jeune garçon nommé Colin. Smith a fait un excellent travail pour exprimer le jeune Simpson tout au long du film.

5 Émission de télévision: Sports Night – 8.2

4 Film: l’anniversaire de Big Bird ou laissez-moi manger un gâteau – 7.7

Yeardley Smith n’a pas seulement interprété Lisa Simpson dans The Simpsons Movie and TV Series. Elle a également repris le rôle dans un caméo lors de l’un des numéros musicaux de Sesame Street. Pendant la chanson Monster in the Mirror de Grover, la famille Simpsons est apparue et s’est jointe à nous.

Le moment faisait partie du téléfilm de l’anniversaire du grand oiseau ou laissez-moi manger un gâteau, c’est pourquoi il était admissible à cette liste. C’était cool de voir deux grandes franchises se réunir comme ça. De plus, un tas d’autres célébrités étaient également impliquées dans la chanson, ce qui la rendait encore meilleure.

3 Émission de télévision: Mad Men – 8,6

L’un des drames d’époque les plus appréciés de l’histoire récente, Mad Men, a suivi la vie du confiant Don Draper alors qu’il se dirigeait vers le sommet du monde de la publicité. Écriture intelligente, grand jeu d’acteur et style distinct, Mad Men avait tout, ce qui est illustré par sa fantastique note IMDb.

Yeardley Smith a fait une apparition pendant la troisième saison de l’émission. L’actrice a joué une infirmière qui travaillait à l’hôpital où Betty a donné naissance à Gene. Elle allait parfois dans la salle d’attente et informait Dennis Hobart (un homme à qui parlait Don Draper) de l’état de son bébé.

2 Film: aussi bon que possible – 7.7

Comme le film était nominé aux Oscars, il n’est pas surprenant que As Good As It Gets soit le film le mieux noté de Yeardley Smith sur IMDb. L’intrigue du film impliquait un auteur antisocial dont les interactions avec un chien mignon, un artiste et une mère célibataire l’ont fait commencer à changer ses manières. Les performances incroyables de Jack Nicholson et Helen Hunt en tant que leaders leur ont valu les deux Oscars.

Smith a joué un personnage de soutien nommé Jackie, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste (Greg Kinnear). Bien que sa performance ne puisse pas égaler les gagnants des Oscars, elle a quand même fait du bon travail dans ce rôle.

1 émission de télévision: Les Simpsons – 8,7

Non seulement The Simpsons est le plus célèbre show auquel Yeardley Smith a participé, mais c’est aussi le meilleur selon les électeurs de l’IMDb. La famille dysfonctionnelle existe depuis la fin des années 80, lorsque The Simpsons était une série de courts métrages sur The Tracey Ullman Show. Quand il est devenu une série autonome, The Simpsons est rapidement devenu une icône de la culture pop. Impressionnant, le spectacle est toujours là aujourd’hui, plus de 30 ans après ses débuts.

Pendant toutes ces années, Yeardley Smith a été la voix de Lisa Simpson (ainsi que divers autres petits personnages). Le merveilleux travail que l’actrice a fait pour exprimer l’intellectuel Simpson restera dans les mémoires pour toujours.

