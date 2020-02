Y’lan Noel jouera le premier film de Mo McRae “A Lot Of Nothing” – Blackfilm

La date limite indique que Y’lan Noel (Insecure, The First Purge) a été sélectionné pour jouer dans Beaucoup de rien, le premier long métrage d’un acteur Mo McRae.

Le thriller de Mansa Productions, qui a été co-écrit par McRae et Sarah Kelly Kaplan, suit un couple vivant dans une banlieue de Los Angeles qui est obligé de prendre des mesures dangereuses quand il découvre que son voisin est le policier qui vient d’assassiner un automobiliste non armé.

Noel, qui sera bientôt vu dans le drame romantique de Stella Meghie, dirigé par Universal, Le photographe, incarnera le mari James Franklin, dont l’épouse, Vanessa, prend en justice le justicier.

Le tournage devrait commencer au printemps. Inny Clemons, McRae, Anonymous Content, le fondateur de Mansa Productions, Kellon Akeem, et Jason Tamasco de Bad Idea produisent le projet. Les producteurs exécutifs sont David Oyelowo, Yandy Smith de Mansa, Kim Hodgert et Nina Soriano de Anonymous Content ainsi que Zak Kristofek de Bad Idea et Ethan Lazar.