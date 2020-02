Young Justice 7. Perdu dans le multivers, et Bart en profite

La bataille de MundoGema est terminée et les vainqueurs rentrent chez eux. Eh bien, non. Young Justice est perdu dans le Multivers, et seul Impulse en profite!

Nos jeunes héros ont encore des doutes, mais ils sont ensemble et prêts à affronter n’importe quoi. Une fois que toute la situation dans la maison de la princesse améthyste est résolue, il semble que les problèmes ne soient pas terminés, maintenant il est temps de visiter différents mondes jusqu’à ce qu’il trouve le vôtre, et Young Justice ne sait pas quoi faire pacifiquement, laissez le Multivers se préparer!

Après la première grande bataille, nos protagonistes ont récupéré une bonne partie de leurs souvenirs et ils savent déjà comment ils sont arrivés à MundoGema, mais les seigneurs de l’endroit les ont renvoyés chez eux de façon un peu «orthodoxe», sans regarder le chemin qu’ils emprunteront . Ainsi, nos héros visiteront de nombreux mondes jusqu’à ce qu’ils atteignent le leur, de nombreux mondes étranges. Mais le premier arrêt important, un monde où leurs mentors sont maintenant des héros vétérans qui ont dû défendre le monde contre différentes menaces. Et être un adolescent dans un monde où les jeunes avec des pouvoirs ont causé tant de problèmes est très difficile. Bienvenue dans cette version du monde de Kingdom Come.

Brian Michael Bendis a promis de s’amuser avec Young Justice, et il le fait. Ne vous attendez pas à un grand travail biaisé et à des combats incroyables pour la foi des gens ou pour défendre le statu quo, non, nous sommes confrontés à une bande dessinée d’adrénaline pure et de sourires, ils sont jeunes étant jeunes et en difficulté. Bendis a décidé que pour revoir les héros adultes, il est préférable de leur apprendre ce que c’est que d’être jeune aujourd’hui, et c’est ce qu’il dit. Et il le fait à sa manière, élargissant un peu l’histoire pour qu’il puisse se débarrasser de tout ce que beaucoup d’entre nous avaient oublié (j’avais oublié le lapin Superman!) Et faire le meilleur chemin vers le but.

John Timms s’est imposé comme un dessinateur régulier de la série, et est un auteur purement super-héros, le spectaculaire, dynamique et impressionnant est ce qui attire la plupart de son dessin, mais il réussit bien dans les moments et les dialogues plus détendus. La meilleure chose qu’il ait est son interprétation des personnages, plus stylisés qu’ils ne le semblent habituellement, comme des figures plus gracieuses que imposantes. Ce qui est encore un peu cher, c’est de voir les garçons de Young Justice à l’adolescence avec un dessin si concentré sur l’action, ils sont toujours plus proches des adultes dans la vingtaine que de l’âge réel, en particulier dans le cas de Teen Lantern, qui Éloignez-vous de cette quinzaine que vous avez.

Malgré ces problèmes, des mess qu’ils organisent, ce sont des héros, ils sont prompts à réagir, et parfois ils se trompent, ce sont les plus jeunes, ce ne sont pas des Titans, parce qu’ils ne veulent pas être supervisés, ce ne sont pas de jeunes Titans, parce que qu’être acolyte est déjà démodé, ils sont Young Justice, et leur raison d’être est l’héroïcité, l’amitié et un étrange sens du plaisir.

