Yvonne Orji d’Insecure se joint à John Cena et Lil Rel Howery dans la comédie «Vacation Friends» – Blackfilm

La date limite rapporte que l’actrice / comédienne Yvonne Orji est réglé sur co-star en face John Cena, Lil Rel Howery, et Meredith Hagner dans Amis de vacances, la comédie 20th Century Fox et Hulu réalisé par Clay Tarver.

Basé sur un script de spécification de frères Tom Mullen et Tim Mullen, le film suit un couple hétéro qui s’amuse avec un couple tapageur en vacances au Mexique. À leur retour aux États-Unis, ils découvrent que le couple fou qu’ils ont rencontré au Mexique les a suivis chez eux. Orji jouera Emily Conway, un type d’entreprise sur le déroulement qui vient d’une famille d’entreprise et boutonnée.

Todd Garner produit le projet via son label Broken Road Productions.

Orji reviendra en tant que Molly pour la quatrième saison de la série à succès HBO Peu sûr, qui débutera le 12 avril. Elle se prépare également pour la sortie de son premier roman, Bamboozled by Jesus: How God Tricked Me into the Life of My Dreams (et 20 leçons que j’ai apprises en cours de route), qui seront publiées sous Flatiron Books.