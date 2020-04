Zac Efron n’a pas chanté aux retrouvailles du HSM et Internet réagit

Parmi les différentes émissions et retrouvailles virtuelles qui sont nées à la suite de la quarantaine, celle que de nombreux fans attendaient et sont finalement arrivées était celle de la distribution de High School Musical. Et contrairement à la réunion du 10e anniversaire de HSM, cette fois Zac Efron a assisté à la réunion!

Le Disney Family Singalong était l’émission spéciale diffusée par la chaîne de télévision américaine ABC le jeudi 16 avril. Dans ce document, diverses stars et influences de Disney Channel sont apparues à l’écran pour chanter We’s All In This Together pour le premier film. Les protagonistes Vanessa Hudgens, Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Monique Coleman et d’autres ont chanté et dansé au rythme de la chanson.

Cependant, les fans avaient de bonnes raisons d’être déçus par cette rencontre: Zac Efron n’a fait que présenter les retrouvailles et ne pas chanter.

En l’absence de l’acteur qui a donné vie au charismatique basketteur et chanteur Troy Bolton, les fans et les internautes n’ont cessé de manifester leur déception sur les réseaux sociaux. Il est même devenu un sujet tendance sur Twitter.

Ce sont quelques-unes des réactions les plus drôles à la participation de Zac Efron à la réunion.

Zac Efron est la fille stupide qui déteste sa promotion, donc elle n’assiste jamais à rien organisé par son école ou sa promo. Je suis aussi Zac Efron. – Ariana Bolo Arce (@ArianaBoloArce) 17 avril 2020

Une explication pour compléter le tweet précédent:

“Zac Efron solo ha salido en el especial para presentar a los demás” pic.twitter.com/1sNSToZ2NU — Andrea 🏹 IS SEEING HARRY (@_anddreaa_) April 17, 2020

Zac Efron es el típico “amigo” que después de 4to no te vuelve ni a saludar pic.twitter.com/e0muQQY2Ax — 🐩💓🇨🇱 (@perritxdisney) April 16, 2020

nos hemos tragado todo el stream para que Zac Efron no cante en fin #DisneyFamilySingalong pic.twitter.com/QgsWzQuNzz — 🤠 (@m_isabel99) April 17, 2020

Que pensez-vous de la participation de Zac Efron à ces retrouvailles?